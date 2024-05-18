Це підриває обороноздатність України: ISW – про заборону США бити по РФ західною зброєю

Війська РФ вільно збираються перед наступами, а авіація Росії спокійно б’є ракетами і бомбами через те, що Україна не може бити по території РФ західною зброєю.

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Заборона США бити західною зброєю по РФ підриває обороноздатність України/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка

Заборона Сполучених Штатів Америки бити по території країни-агресорки Росії західною зброєю серйозно підриває обороноздатність України, зокрема її здатність захищатися від наступальних операцій російських окупантів на півночі Харківської області.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW). Згідно з висновками аналітиків, через обмеження США та інших західних країн на удари Україною по військових об’єктах на території РФ західною зброєю Росія має у своїх прикордонних районах укриття, звідки російська авіація може безпечно для себе бити по українських позиціях і населених пунктах ракетами та планеруючими бомбами.

Крім цього, російські сили і техніка також можуть вільно збиратися у російських прикордонних районах перед вступом у бій.

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Аналітики ISW нагадали, що представники Сполучених Штатів знову підтвердили, що США не схвалюють використання наданої ними американської зброї для ударів Україною по військових цілях на території РФ.

Зокрема, про цю заборону знову нагадала речниця Міністерства оборони США Сабріна Сінгх 16 травня. Вона зазначила, що адміністрація Байдена не змінила своєї позиції в цьому питанні й продовжує вважати, що така зброя повинна використовуватися лише для звільнення окупованих територій.

Рішення про військову допомогу Україні від США 23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів. 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

Заборона США бити її зброєю по території РФ – що відомо

Відомо, що США не дозволяють Україні бити своєю зброєю по території країни-агресорки РФ.

Раніше повідомлялося, що у США прокоментували удари ЗСУ по Росії – Блінкен зробив неоднозначну ремарку. Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що США надаватимуть Україні усю необхідну зброю для її перемоги у війні з агресором, але до ударів по РФ "не заохочують".

Також повідомлялося, що Україна хоче бити американською зброєю по РФ і попросила дозволу у США. Якщо США погодяться на такі зміни, то це буде вказувати, що відбулися серйозні зміни у політиці адміністрації американського президента. Запит України, який вона зробила минулого тижня, ще розглядається.

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