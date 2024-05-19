Удари ЗСУ по території Росії: у Франції виступили з важливою ініціативою

Франція та інші країни-партнери України на Заході не прагнуть вступати у війну з агресором Російською Федерацією, сказав Жан-Луї Бурланж журналістам.

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Настав час дозволити Україні бити зброєю Франції по РФ - дипломат / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, DeepState

Парижу потрібно дозволити Києву наносити удари французькою зброєю по території Росії. Треба наслідувати приклад Британії. Не повинно бути так, що в агресора більше можливостей, ніж у жертви. Про це заявив керівник комітету у закордонних справах парламенту Франції Жан-Луї Бурланж.

Як повідомляє Le Figaro, дипломат написав листа керівництву Франції із закликом "відмовитися від стриманості й ухвалити рішення", як уже зробила Британія, що дозволила Україні бити свої зброєю по РФ.

"Час, здається, настав... Право на самооборону виключає право на притулок на території агресора", - сказав Бурланж і додав, що зміни до доктрини є цілком законними, оскільки не має бути асиметрії між агресором і жертвою. відео дня

При цьому політик уточнив, що ані Франція, ані інші західні партнери Києва не хотіли б вступати у війну з Росією.

"Тому мова не про те, щоб вони втрутилися в театр воєнних дій, а про те, щоб зняти невиправдане табу", - підкреслив Жан-Луї Бурланж.

Коротко про Storm Shadow/SCALP EG / Інфографіка: Главред

Удари західною зброєю по Росії - головні новини за темою:

Україна сама вирішує, як використовувати американську зброю, сказав держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи можливість ударів ЗСУ по Росії озброєннями, які передають Штати. За його словами, американці такі удари не заохочують.

У Пентагоні відповіли, чи може Україна бити по РФ американською зброєю: представниця відомства Сабріна Сінгх зазначила, що позиція США залишається незмінною - ЗСУ мають застосовувати зброю Штатів виключно в межах української території.

Країни Балтії та Східної Європи можуть дозволити Україні бити своєю зброєю по РФ, вважає військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. На його думку, таке рішення мали б ухвалити і країни Заходу, і це суттєво посилило б ЗСУ.

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