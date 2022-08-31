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Потужні удари ЗСУ: на Херсонщині знищені бази та колона РФ з десятками окупантів

31 серпня 2022, 18:58

Українські захисники завдали ударів по складу боєприпасів у Новій Каховці та колоні РФ.

На півдні ЗСУ знищили чотири військові склади
На півдні ЗСУ знищили чотири військові склади / Фото УНІАН

У середу, 31 серпня, Збройні сили України завдали нових ударів по російським окупантам на Південному напрямку.

Сили оборони півдня влучили в базуванню російських військових в районі Чорнобаївки, Нової Каховки, Широкої Балки, повідомив спікер ОК Південь Владислав Назаров в Telegram.

Він підкреслив, що українські захисники завдали ударів по складу боєприпасів в Новій Каховці і колоні РФ, яка рухалася по шосе в районі Олешок.

Видео дня

Підтверджені втрати рашистів у кількості 65 осіб.

Потужні удари ЗСУ: на Херсонщині знищені бази та колона РФ з десятками окупантів

Нагадаємо, в середу, 31 серпня, в захопленому російськими окупантами Херсоні прогриміли потужні вибухи.

При цьому офіційні джерела поки не коментують ситуацію в тимчасово окупованому місті.

Додамо, що в Мережі публікують відео нових вибухів у Херсоні. Уточнюється, що "бавовна" сталася на складі БК окупантів РФ і в районі Антонівського мосту.

Як відомо, Збройні сили України знищили практично всі великі мости на окупованій частині Херсонської області. Йдеться про Антонівський залізничний та автомобільний мости та Новокаховський. У цьому ЗСУ допомогли американські реактивні системи залпового вогню HIMARS.

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