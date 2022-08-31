"Наздогнала карма": ЗСУ знищили випускника окупаційної "академії" з Донецька

ЗСУ знищили випускника окупаційної "академії" з Донецька Усикова / УНІАН, Анатолій Штефан

Бійці ВСУ ліквідували випускника створеної російськими окупантами "державної академії внутрішніх справ" терористичного "Міністерства внутрішніх справ ДНР" Дмитра Усикова.

Про це повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан на своїй сторінці в Twitter. Усиков показав знімок знищеного зрадника, який воював проти українців.

Про обставини його ліквідації інформації немає.

"Зрадника наздогнала карма", - лаконічно констатував Штефан.

Окупант Дмитро Усіков / Анатолій Штефан

Нагадаємо, раніше в Україні був ліквідовано лейтенант Долаан Донгак. Він був земляком російського міністра оборони Сергія Шойгу і проїхав понад п'ять тисяч кілометрів, щоб поповнити ряди "двохсотих" окупантів.

Також був "денацифікований" російський солдат Олександр Мясін з Курської області. Він пішов на контрактну службу після строкової. М'ясина поховали в його рідному селі.

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