ЗСУ розтрощили базу окупантів під Мелітополем: окупанти 'злили' координати 'дівчатам' у соцмережах

ЗСУ знищили базу окупантів під Мелітополем / Колаж фото УНІАН, РІА Мелітополь

ЗСУ розгромили базу окупантів під Мелітополем. Зробити це вдалося за допомогою українських хакерів, які встановили точні координати російських військ. Про це заявив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Хакери з групи Hackyourmom створили у соцмережах фейкові акаунти дівчат, від імені яких спілкувалися з окупантами. Російські солдати самі розповідали їм деталі.

"І тут "Cherchez la femme". І база ворожа - всьо! Тримаємо стрій та разом до перемоги!" - написав Братчук.

Він додав, що в Одесі ніч минула спокійно, "прильотів" не було. Однак окупанти тримають у готовності до пусків 16 крилатих ракет типу "Калібр", тому не слід ігнорувати повітряну тривогу.

Як повідомляв Главред, Збройні Сили України 28 серпня завдали удару по заводу "Сокіл" у тимчасово окупованій Новій Каховці. Там знаходиться штаб російських окупантів. Місцеві жителі стверджують, що на заводі була військова база росіян і що в цю базу влучило п'ять ракет.

31 серпня в захопленій російськими окупантами Новій Каховці Херсонської області прогриміли нові вибухи. Бійці ЗСУ завдали прицільний удар по військовій базі окупантів РФ.

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