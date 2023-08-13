Палало всю ніч: ЗСУ вгатили по двох складах БК і скупченню окупантів в Олешках

Гучні вибухи не припинялися дуже довго, адже після влучання на складах боєкомплекту почалася детонація.

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ЗСУ вгатили по двох складах БК і скупченню окупантів в Олешках/ колаж: Главред, фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, скрін

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області у ніч на неділю, 13 серпня, лунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, там були уражені два склади боєприпасів російської окупаційної армії, а також було влучання у скупчення російських загарбників.

Про це повідомив херсонський журналіст Риженко Костянтин у своєму Telegram-каналі. Також він опублікував яскраві кадри, на яких видно, як щось горить і детонує.

"Росіяни два дні заїжджали-заїжджали, а годину тому взяли і померли. Ясна річ, з собою вони забрали техніку та склад із боєкомплектом", – прокоментував Риженко.

відео дня

Перше повідомлення журналіста про "бавовну" в Олешках було опубліковане о 23:30 суботи, 12 серпня. А вже через дві години, о 01:30 неділі він додав, що на лівому березі накрили ще один ворожий склад боєкомплекту.

Також журналіст згодом повідомив, що в Олешках знову почалася детонація боєприпасів противника.

Водночас у місцевих Telegram-каналах з’явилася інформація, що у ніч на 13 серпня в Олешках було знищено два склади БК російських загарбників, а також є влучання по скупченню окупантів.

Вибухи в Олешках/ скрін

Дивіться відео вибухів в Олешках:

Вибухи на окупованих територіях

Як повідомляв Главред, вночі 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи та впав проліт. "Глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту зупинено рух – сталася надзвичайна подія в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю.

Також раніше повідомлялося, що 1 серпня пролунали потужні вибухи в Севастополі – ЗСУ підірвали арсенал Чорноморського флоту РФ. Після "прильоту" над місцем вибуху піднявся густий стовп диму у вигляді високого "гриба".

Нагадаємо, 12 серпня Кримський міст був весь у диму і було чути вибухи. Рух автотранспорту Кримським мостом російські окупанти тимчасово перекрили. Після цього до мосту помчали катери берегової охорони. Окупанти повідомляли, нібито вони знищили кілька ракет, які летіли у бік моста.

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