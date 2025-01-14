"Завжди був лідером": на фронті загинув президент футбольного клубу

Військовий загинув 12 січня в селищі Ямпіль Донецької області через влучання ударного дрона в автомобіль.

https://glavred.net/ukraine/vsegda-byl-liderom-na-fronte-pogib-prezident-futbolnogo-kluba-10630664.html Посилання скопійоване

У боях загинув президент ФК "Поділля" Михайло Коваль / колаж: Главред, фото: Асоціація футболу Тернопільщини / Facebook

Ви дізнаєтеся:

Обставини смерті військового

Вік бійця

У боях із російськими окупантами загинув президент ФК "Поділля" (Васильківці) Михайло Коваль. Про це повідомила Чортківська районна державна адміністрація 13 січня у Facebook.

Зазначається, що військовий загинув 12 січня в селищі Ямпіль Донецької області через влучання ударного дрона в автомобіль.

відео дня

"Він завжди був лідером і прикладом для інших у своїй громаді, дуже любив рідну землю і багато чого вклав у її розвиток", - ідеться в повідомленні.

Асоціація футболу Тернопільщини також висловила співчуття у зв'язку із загибеллю Коваля.

Зазначають, що воїн загинув у віці 34 років. Раніше він був в АТО, а після початку повномасштабного вторгнення РФ знову вирішив стати на захист України. Крім того, він був аграрієм і місцевим депутатом у селі Васильківці, повідомили в Чортківській РВА.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред із посиланням на аналітиків DeepState писав, що армія країни-агресора Росії знову відчутно просунулася вперед у Торецьку на Донеччині та контролює вже більшу частину міста. Зазначається, що загалом тенденція в місті вкрай невтішна, противник поступово просочується і забирає його під свій контроль.

Також аналітики повідомили, що російські війська окупували село Зелене та просунулися в інших населених пунктах Донецької області. Водночас Сили оборони України відновили позиції в населеному пункті Шевченко в Покровському районі.

Ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак інформував, російські окупанти хочуть створити масштабний котел між Покровськом і Часовим Яром. Однак, якщо ворог бачитиме, що це надто складне завдання, то досягатиме своєї мети шляхом створення менших котлів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред