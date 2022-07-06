Наказ скасовано: Залужний поставив крапку в скандалі з довідками для військовозобов'язаних

Валерій Залужний / Facebook/CinCAFU

Наказ Про порядок переміщення по країні військовозобов'язаних в умовах воєнного часу скасований і відправлений на доопрацювання, заявив головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.

"Підкреслюю, що цей документ спочатку стосувався виключно внутрішньої роботи ТЦК і СП і не створював зобов'язань, обмежень прав і свобод громадян України", - написав він у Facebook.

Головком ЗСУ зазначив, що незважаючи на це, його поява в мережі спричинила за собою "численні маніпуляції, різночитання і навіть незаконні дії з перешкоджання переміщенню громадян, що стало підставою для дискредитації Збройних Сил України та військово-політичного керівництва держави".

"Тому начальником Генерального штабу Збройних Сил України з метою недопущення подальших маніпуляцій навколо цього питання прийнято рішення про скасування дії Порядку з відправкою на доопрацювання", - додав Залужний.

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Скандал з довідками для військовозобов'язаних

В Україні розгорівся справжній скандал після того, як у вівторок стало відомо, що Генеральний штаб Збройних сил України розробив порядок надання дозволу на виїзд військовозобов'язаним під час воєнного стану.

Як говорилося в повідомленні Генштабу, для виїзду за межі своєї області вони повинні будуть отримати дозвіл в територіальних центрах комплектування. Такий дозвіл діятиме 30 діб, а в подальшому його знову можна буде отримати в ТЦК.

Пізніше з'явилося уточнення, згідно з яким, якщо людина виїжджає за межі області, він повинен прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані і отримати такий дозвіл.

При цьому такий дозвіл діятиме 30 діб, а в подальшому такий дозвіл знову можна буде отримати в ТЦК.

На ситуацію відреагував президент Володимир Зеленський. Він доручив вищому військовому керівництву країни доповісти йому про порядок видачі т.зв. "дозволів", для військовозобов'язаних, призовників і резервістів.

Пізніше група народних депутатів запропонувала законодавчо уточнити порядок виїзду призовників, військовозобов'язаних і резервістів з місця проживання в межах України.

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