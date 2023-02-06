Пригожин викликав Зеленського на "дуель в небі" і заявив про відведення військ

На постановочних кадрах Пригожин хвалиться терористичним обстрілом міста Бахмут Донецької області.

Зеленський, Пригожин / president.gov.ua, скріншот

Скандальний ватажок терористичного ЧВК Вагнер Євген Пригожин каже, що готовий відступити від Бахмута.

Російський терорист записав відео і заявив, що відступить від Бахмута, якщо президент України Володимир Зеленський погодиться на "дуель в небі".

На постановочних кадрах Пригожин хвалиться терористичним обстрілом міста Бахмут Донецької області і визнає, що готовий "здати" цей населений пункт.

Однак є умова - терорист хоче "повітряного бою" на літаку МіГ-29.

"Завтра сідаю на МіГ-29. Якщо ваша візьме, забирайте Артемівськ (Бахмут - ред.), якщо ні — йдемо до Дніпра", - заявив Пригожин.

Бої за Бахмут

Російські окупанти намагаються просунутися вперед і захопити Бахмут у Донецькій області. Вони кинули на цей напрямок всі сили, щоб прорвати лінію оборони. Про це заявила 4 лютого заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

За два місяці боїв біля Бахмута Донецької області російська армія втратила стільки ж солдатів, скільки в двох чеченських війнах, розповів полковник Сергій Череватий. За його словами, військово-політичне керівництво РФ прагне будь-якою ціною оголосити про досягнення "спецоперації" і захопити територію Луганської та Донецької областей. Щоб просуватися далі на Слов'янськ, Краматорськ і Покровськ, загарбникам важливо прорвати українську оборону в районі Бахмута і Вугледара.

2 лютого представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк заявив, що господар Кремля дав наказ своїм військам повністю захопити всі райони Донецької та Луганської областей до березня. Фіксуються ознаки масованого наступу росіян на сході України.

В Інституті вивчення війни вважають, що Путін переоцінив можливості російських збройних сил. Аналітики не виявили жодних доказів того, що окупанти відновили достатню бойову міць, щоб виконати наказ президента РФ - завдати поразки ЗСУ на сході України та захопити понад 11 300 квадратних кілометрів неокупованої Донецької області до березня.

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