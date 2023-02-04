"Спочатку Київ за 3 дні, тепер Бахмут до березня": провал мобілізації може зірвати наступ РФ – експерт

У РФ не можуть мобілізувати достатньо росіян для нового масштабного наступу на Україну. Без потрібної кількості "живої сили" вони не зможуть рухатися вперед.

У РФ великі проблеми з мобілізацією, тому наступ окупантів може провалитися, каже експерт/ Telegram, скрін

У країни-агресорки Росії зараз немає достатньо ресурсів для проведення нового масштабного наступу на Україну. Тому окупанти намагаються активізувати наступальні дії поки що на одному напрямку – на Донецькому плацдармі.

У РФ мобілізаційний ресурс на сьогодні становить близько 100 тисяч людей на місяць. Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко "24 каналу".

Він припускає, що по 100 тисяч людей на місяць влада Росії зможе зібрати у тому разі, якщо почне проводити репресивну масштабну мобілізацію.

50% від цієї кількості одразу відправлять на "компенсацію" втрат серед окупантів. Ще 50% будуть тримати як гарантію того, що наступного місяця теж буде ким закрити втрати на фронті.

У такій ситуації влада РФ або спробує підвищувати свої мобілізаційні можливості, або російські окупанти не зможуть розраховувати взагалі ні на які успіхи.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Коваленко наголосив, що у Росії вже немає стільки ресурсів, щоб вона могла проводити масштабні наступальні дії.

"Хоча хтось говорить: "так вони ж просуваються". Так, вони просуваються, але на початку війни у них були плани "взяти Київ з 3 дні", а зараз – "взяти Бахмут до березня". Від 160 ракетних ударів на добу по території України до 30 – 50 ракет через кожні 2 тижні. Ось це треба розуміти", – каже експерт.

Загроза нового масштабного наступу Росії

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначає, що за найбільш песимістичним сценарієм загарбники можуть атакувати відразу з 3-4 напрямків. При цьому він звернув увагу на те, що після майже року війни РФ має мобілізовану армію, в якій вибито командирську ланку.

Прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький висловив думку, що під час запланованого нового наступу, який може відбутися у березні або квітні 2023 року, Путін знову кине свою армію на штурм Києва. Сам наступ може відбуватися з двох-трьох напрямків, вважає польський прем’єр.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України кажуть, що Путін дав наказ своїм військам повністю захопити всі райони Донецької та Луганської областей до березня. Уже фіксуються ознаки масованого наступу росіян на сході України. Підконтрольна Білорусь використовується для підготовки мобілізованих, у ворога немає сил і засобів для того, щоб наступати з північного напрямку.

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