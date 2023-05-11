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Жабогадюкінг на найвищому рівні: Кочетков розповів, чим закінчаться розбірки Пригожина і Путіна

Сергій Кущ
11 травня 2023, 11:19 оновлено 11 травня, 11:19
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В результаті Путіна можуть і прибрати, але швидше за все, йому придумають нову посаду, вважає експерт.
Євген Пригожин, Володимир Путін
Євген Пригожин, Володимир Путін / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ряд заяв ватажка терористичної ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина - це передумова і одночасно наслідок неуспішної військової кампанії, впевнений політичний аналітик Олександр Кочетков.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що обов'язковий наслідок цього - пошуки винного і розбирання всередині оточення фюрера.

"Це цілком природно і так було завжди і скрізь. І це свідчення того, що ті, хто керує цією війною всередині РФ розуміють, що все йде зовсім не за планом. І так, я говорив про те, що Пригожина планують використовувати при подальшому розвитку подій. А це передбачає, що Путін, за станом здоров'я або якось з ним домовляться, відійде в сторону", - пояснив Кочетков.

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Хто такий Олександр Кочетков

Олександр Кочетков - аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" та заступник керівника прес-служби президента України.

За його словами, Путіна можуть і прибрати, але швидше за все, його просто посунуть на посаду глави якоїсь президентської ради, яку для нього придумають.

"А далі вже будуть шукати більш-менш прийнятну для Заходу кандидатуру, яка нібито буде уособлювати нову Росію, готову йти на переговори, частково деокупувати Україну (без Криму). І тут на Пригожина можуть посилатися як на того, хто дійсно розповідає про проблеми. З іншого боку, "Вагнер" – це військова сила, яку можна використовувати у внутрішніх розбірках. Або аргументувати тим, що його можуть кинути в бій", - зазначив експерт.

Кочетков упевнений, що випади Пригожина - передумова для початку розбірок в Кремлі, які обов'язково будуть і все більше назрівають.

"Але щоб ця передумова перейшла в реальні дії, потрібен успішний наступ України", - підсумував експерт.

Дивіться відео повного інтерв'ю Олександра Кочеткова Главреду:

Пригожин розповів про реальну ситуацію на фронті

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин у середу, 9 травня, поставив ультиматум російському диктатору Володимиру Путіну. Він погрожував розповісти про реальну ситуацію на фронті, якщо не буде вирішено питання з боєприпасами. Пригожин встановив для диктатора і дедлайн - час закінчення параду на Красній площі.

Після призначеного часу Пригожин опублікував відео, в якому заявив, що Міноборони РФ так і не надало угрупованню найманців обіцяні боєприпаси. Ватажок ПВК розповів про втечу з фронту підрозділу Міноборони і 72-ї бригади.

Пізніше Пригожин жорстко накинувся на російського диктатора нібито через снарядний " голод "у"вагнерівців".

Командир тактичної групи "Азов" Андрій Білецький заявив, що 72-га бригада Збройних сил РФ зазнала розгромних втрат. ЗСУ знищили 6 та 8 роти бригади та розбили бригадну розвідку.

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