Приїхав із заробіток, а мати і троє дітей горіли в будинку: деталі трагедії на Чернігівщині

У пожежі на Чернігівщині загинули троє дітей та їх бабуся / скріншот з відео

У Чернігівській області під час пожежі загинули троє маленьких дітей та їх 48-річна бабуся. Вони згоріли у власному будинку.

Трагедія сталася напередодні в селі Браниця. Пожежу виявив господар, коли повернувся надвечір додому із заробітків, розповіли в ТСН.

Діти жили з бабусею і дідом

Батько загиблих дітей працює в Києві на автомийці. Чоловік розповів, що коли прийшов додому - з-під даху диміло. Вибив віконне скло, і звідти повалило полум'я.

Чоловік каже, Якби повернувся додому на годину раніше, все могло б бути інакше.

читайте такожДовелося масажувати сердечко: у Львові копи врятували очманілу під час пожежі кішкуМати трьох дітей, 24-річна Аліна, від горя навіть говорити не може. Востаннє бачилася з дітьми кілька днів тому. Святкували 5-річчя близнюків. Тепер з мамою дітей оплакує все село.

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У рятувальників дві версії трагедії

Односельці кажуть, що дітей у родині любили. Вони були доглянуті, хоча сім'я жила скромно і стояла на обліку в соцслужбі. Те, що бабуся не додивилася за онуками, односельці навіть не припускають. Ймовірно, Кажуть, всі лягли на денний сон.

У рятувальників дві версії трагедії: порушення експлуатації пічного опалення або замикання електрики. На похорон бабусі з трьома онуками гроші збирають усім селом.

Раніше повідомлялося, що багатодітній родині погорільців з Вінницької області, де загинув маленький хлопчик, всією країною зібрали гроші на новий будинок. Тепер п'ятеро дітей, які дивом вижили в страшній пожежі, знову мають дах над головою і нові іграшки.