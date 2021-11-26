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Президентський університет: як навчатимуться "люди майбутнього" і чого їм це коштуватиме

26 листопада 2021, 21:54

Навчання триватиме протягом трьох років.

студент
Студенти будуть змушені відпрацювати в Україні / ua.depositphotos.com

У травні поточного року президент України Володимир Зеленський оголосив про створення президентського університету для підготовки "людей майбутнього".

Незабаром стало відомо, що на його будівництво піде 7,2 млрд грн.

Тепер з'ясувалося, скільки коштуватиме навчання в такому університеті і як взагалі це відбуватиметься.

Навчання для студентів обіцяють зробити повністю безкоштовним, як і харчування, лікування та проживання. Однак у майбутньому планується і контрактна форма навчання.

За словами заступника міністра освіти і науки України Ігоря Гарбарука, точна вартість навчання все ще невідома. Але в точності відомо, що працювати випускники такого університету зможуть тільки після того, як приватна компанія роботодавець відшкодує установа оплату в трикратному розмірі. Це, за задумом влади, допоможе знизити відтік кадрів і дещо вирішити проблему з трудовою міграцією.

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Скільки потрібно вчитися

Навчання в закладі "для людей майбутнього" має стартувати 1 жовтня 2023 року. У перший рік роботи заклад набере 120 студентів (по 20 на кожну програму). Після ЗНО абітурієнти пройдуть відбір у 3 етапи.

Після закінчення бакалаврату, який триватиме 3 роки замість 4, можна буде працювати в державному секторі, органах влади, дослідницьких і наукових інститутах протягом 3 років. Тут діятиме принцип "скільки вчився - стільки працюєш".

Де побудують установу

Також відомо, що президентський університет побудують на території Державного "Експоцентру України" на ВДНГ у 3 черги. Будівництво першої черги планують завершити до 2023 року, а весь комплекс - з апарт-готелем, технопарком, планетарієм, бібліотекою та лікарнею – до 2025 року.

Чому навчатимуть у президентському університеті

Інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект

Зокрема, в цю програму входить: наука про дані; Програмна інженерія та архітектура; кібербезпека; ІТ-менеджмент.

Нанотехнології: квантові наноматеріали і технології; наноструктури і нанотехнології; дизайн наноматеріалів і нанотехнологій; наносенсори; нанофізика конденсованих середовищ.

Аерокосмічні технології: аерокосмічна інженерія; супутникова комунікація; дизайн і конструювання літальних апаратів; рухово - і ракетобудування; астрофізика і астробіологія; Робототехніка; космічна погода; супутниковий моніторинг навколишнього середовища; космічне матеріалознавство.

Біотехнології та науки про здоров'я: біотехнології; Біоінженерія; мікробіологія; епідеміологія; Біоетика.

Енергетичні технології: енергоефективні та енергозберігаючі технології; інтелектуальні енергетичні інфраструктури; сучасні технології генерації та скупчення енергії; технології відновлюваної енергетики; воднева енергетика та Металознавство водостійких конструкцій; безпека атомної енергетики.

Глобалізація та міжнародні комунікації: глобальний інноваційний менеджмент та маркетинг у міжнародних відносинах; глобальні студії; глобальна політика; наукова дипломатія; дипломатія та глобальна кібербезпека; дипломатія та міжнародне співробітництво; дипломатія та міжнародний розвиток.

На території університету також має бути 23 лабораторії за наступними напрямками:

наноматеріали; квантові матеріали; нові матеріали і квантова електроніка; квантові технології, генна та клітинна інженерія; біомедичні технології; аналітична біотехнологія; сенсорна сигналізація; біофізика; біотехнологія; клітинні біотехнології; енергоефективні перетворюють енергії; водневі технології та біопаливо; енергоефективність у муніципальному секторі; теплові машини і промислова енергоефективність; центр накопичувачів енергії; методи моделювання, аналізу даних і машинне навчання; методи штучного інтелекту дослідження даних; моделювання та інформаційні технології в навколишньому середовищі; обчислювальний суперкомпьютерный центр; адитивна технологія виробництва високоточних систем; космічна робототехніка, космічні апарати та системи; симуляція космічного простору

Нагадаємо, головна помилка президента України Володимира Зеленського в його Президентстві-це довіра. Зокрема, це стосується кадрових призначень і людей, які його підвели. Про це він розповів, відповідаючи на запитання редактора кореспондента Данила Кір'якова в рамках сьогоднішнього прес-марафону по екватору свого президентства.

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Володимир Зеленський президент України
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