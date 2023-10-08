У Путіна знайшли ознаки смертельної хвороби: ЗМІ розкрили страшний діагноз

За останній час спостерігаються зміни в зовнішності і мові диктатора Володимира Путіна в ході публічних виступів, які можуть свідчити про погіршення стану його здоров'я.
Президент РФ продовжує лікуватися від онкологічного захворювання. Разом з тим згідно з іншими джерелами, він страждає на хворобу Паркінсона, пише The Sun посилаючись на документи, які опинилися в розпорядженні журналістів.
Підкреслюється, що в ході зустрічі з головою Державної ради КНДР Кім Чен Ином російський лідер протягом всієї зустрічі переминався з ноги ногу і виглядав неспокійним.
На проблеми зі здоров'ям може вказувати те, що господар Кремля робив повторювані рухи коліном і намагався контролювати ліву ногу.
На думку фахівця в області поведінкової психології Джастіна Гаспаровича, у Путіна спостерігається симптоматика, схожа на ту, яка проявляються у людей з інсультом, мігренню, розсіяним склерозом, а також у людей, які страждають пухлинами головного мозку.
Експерт зазначає, що у господаря Кремля можуть спостерігатися безліч тривожних симптомів, включаючи сильні головні болі, проблеми із зором, оніміння язика і кінцівок.
"Якщо президент Путін дійсно стикається з такими проблемами зі здоров'ям, це може вплинути не тільки на його фізичні можливості, але також на прийняття рішень, рівень стресу і загальний психологічний стан", — додав Гаспарович.
Раніше психолог розкрив несподіваний діагноз Путіна. Для Володимира Путіна запобігання заколоту є потужним емоційним кроком, вважає Валентин Кім.
Раніше журналісти видання Bild провели власне дослідження і визначили ряд основних відмінностей, за якими можна відрізнити диктатора країни-агресора Росії Володимира Путіна від його двійників. Кажуть, що справжній Путін останнім часом майже ні з ким не зустрічається. Його поїздки та заходи, які він відвідує сам, поодинокі.
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