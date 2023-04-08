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"Пресували" і залякували у Криму: Україна повернула 31 депортовану РФ дитину

Олексій Тесля
8 квітня 2023, 18:53 оновлено 8 квітня, 19:11
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Українських дітей залякували, щоб вони не розповідали нічого поганого про своє перебування в Криму.
Save Ukraine
В Україну повернулися депортовані РФ діти / t.me/UkraineMediaCenterKyiv

Україні вдалося повернути на батьківщину ще 31 дитину з числа депортованих Росією, повідомив виконавчий директор БО "Save Ukraine" Микола Кулеба.

"Протягом четвертої місії "Save Ukraine" врятували 18 українських дітей. Зараз закінчується п'ята рятувальна місія, і 31 дитина через кілька годин прибуде до Києва", - заявив Кулеба на прес-конференції в медіацентрі "Україна-Укрінформ".

Він підкреслив, що з кожною місією кількість годин допитів у ФСБ, випробувань, через які проходять сім'ї, щоб повернути своїх дітей, збільшується.

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Крім того, після того, як повернення українських дітей стали масовими, після проведення низки рятувальних місій і особливо після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна і російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової змінилося ставлення російської сторони.

"Вони зрозуміли, що кожна дитина, що повертається, – це беззастережний доказ їхніх злочинів", – зазначив Кулеба.

Що відомо про перебування українських дітей у Криму

Як повідомляє The Insider, автобуси з дітьми в'їхали в ніч на 8 квітня через Білорусь на територію України. Мали повернутися 33 дитини, але двох — брата і сестру — не змогли забрати, бо їхня бабуся, яка мала забирати їх, померла.

Повернулися діти все в основному з Херсона, вони були в різних дитячих таборах. За їхніми словами, там їх щоранку змушували робити зарядку під гімн Росії. На тих, хто не вставав під гімн, писали доповідну. Коли до них приїжджали чиновники або співробітники місцевої адміністрації їх змушували брати участь в концертах і, зокрема, співати пісню "Вперед, Росія".

Кілька дівчаток розповіли, що, перед тим як відпустити їх додому, з ними провели "бесіду" керівники таборів і втовкмачували їм, щоб вони не розповідали нічого поганого про своє перебування в Криму. Дітей залякували кажучи, що "ніхто не знає, скільки Херсон ще буде українським".

Депортація українських дітей РФ

Раніше повідомлялося, що колишній співробітник спецпідрозділу МВС України "Беркут" Валерій Астахов застосовував насильство до дітей та підлітків, яких російські окупанти незаконно депортували на анексований країною-агресором, РФ, півострів Крим.

Журналісти повідомляють, що Астахов у лавах "Беркута" намагався придушити революцію гідності.

17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

Цей ордер є секретним. Однак також вважається, що інформування громадськості може сприяти запобіганню подальшого вчинення злочинів.

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