Прес-секретар Федерації боксу озвучив свою версію загибелі Вірчиса

Подробиці загибель боксера Вірчиса / Facebook

Прес-секретар Федерації боксу України Павло Добрянський прокоментував трагічну смерть відомого відомого українського ексбоксера Володимира Вірчиса.

У коментарі Сьогодні він заявив, що повідомлялося і про самогубство, і про те, що колишньому атлету заборгували великі гроші, уточнивши, що це неофіційна інформація.

"Через останнього, нібито, його і могли вбити. До речі, кажуть, що він був вразливою людиною. Нещодавно перехворів на коронавірус, писав про це у себе на сторінці. Написав, що йому важко, але знайде в собі сили боротися. Головне, щоб був розум, а решта — справа наживна", — зазначив Добрянський.

Разом з тим, поліція Києва повідомила, що Вірчиса знайшли повішеним на конструкції однієї з будівель, а слідів насильницької смерті і боротьби попередньо не виявили.

"Поблизу багатоповерхівки є будівля, чи то офіс, чи то бойлерна, де він і був виявлений повішеним. Що стосується версій, то вони відпрацьовуються. Передсмертної записки при ньому не було. Поліція спілкується з його дружиною, з'ясовуючи причини",-заявила пресофіцер Дніпровського управління поліції Києва Оксана Ліщук.

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Смерть боксера Вірчіса

В Україні помер 49-річний боксер Володимир Вірчис. Його знайшли повішеним у Києві, поліція відкрила кримінальне провадження. Тіло Вірчіса було виявлено випадковим перехожим в ніч на 28 січня в Дніпровському районі столиці.

"Сьогодні вночі в поліцію Києва надійшло повідомлення від перехожого про те, що біля будинку на вулиці Раїси Окіпної він виявив повішеним невідомого чоловіка. За вказаною адресою терміново прибула слідчо-оперативна група та швидка", - зазначили у відділенні.

Відзначається, що на місці події копи виявили бездиханне тіло чоловіка з петлею на шиї.

Вранці дружина боксера заявила в поліцію, що її чоловік вночі пішов з дому і не повернувся. Жінка прийшла на впізнання і підтвердила особу Вірчиса.

Нагадавши, у мережі припускають, що Вірчис наклав на себе руки, так як останнім часом його долала депресія.

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