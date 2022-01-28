Смерть Вірчіса: поліція відкрила справу з позначкою "самогубство"

Володимир Вірчис / Український бокс. Перезавантаження.

В Україні помер 49-річний боксер Володимир Вірчис. Його знайшли повішеним у Києві, поліція відкрила кримінальне провадження.

УП з посиланням на джерело в правоохоронних органах пише, що тіло Вірчіса було виявлено випадковим перехожим в ніч на 28 січня в Дніпровському районі столиці.

"Сьогодні вночі в поліцію Києва надійшло повідомлення від перехожого про те, що біля будинку на вулиці Раїси Окіпної він виявив повішеним невідомого чоловіка. За вказаною адресою терміново прибула слідчо-оперативна група та швидка", - зазначили у відділку.

Відзначається, що на місці події копи виявили бездиханне тіло чоловіка з петлею на шиї.

Вранці дружина боксера заявила в поліцію, що її чоловік вночі пішов з дому і не повернувся. Жінка прийшла на впізнання і підтвердила особу Вірчіса.

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За даним фактом слідчий відділ Дніпровського управління поліції вже розпочав кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України – Умисне вбивство, з відміткою "самогубство".

Як відомо, Вірчіс був інтерконтинентальним чемпіоном за версією IBF (2003 – 2004), інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO (2005-2006).

Він провів 28 боїв і здобув 26 перемог (21 нокаутом).

Нагадаємо, у мережі припускають, що Вірчіс наклав на себе руки, так як останнім часом його долала депресія.

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