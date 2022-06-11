Уряд розбереться: Зеленський відповів на петицію про дозвіл чоловікам виїжджати з України

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про скасування заборони виїзду військовозобов'язаних за кордон. Він доручив уряду розглянути ці питання
Український лідер Володимир Зеленський доручив українському уряду розглянути питання, які були порушені в петиції про скасування заборони виїзду з України для чоловіків призовного віку. Таке повідомлення опубліковане на офіційному інтернет-сайті президента.
Петиція набрала необхідні для розгляду Зеленським 25 тисяч голосів ще наприкінці травня нинішнього року.
У текст її автор пропонував віддавати при мобілізації в умовах воєнного стану пріоритет чоловікам-добровольцям, а для інших ‒ краще відкривати кордони, ніж провокувати корупцію в такому випадку.
Зеленський відповів - порядок виїзду на час воєнного стану визначає Кабмін. Тому він доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати поставлені в петиції питання.
"Я звернувся до прем'єр-міністра з проханням комплексно опрацювати озвучені в петиції пропозиції, звернувши особливу увагу на дотримання конституційних прав громадян, виявлення та запобігання можливих правопорушень, пов'язаних з корупцією, зокрема серед співробітників прикордонних пунктів пропуску та територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про результати розгляду порушених питань автор петиції буде проінформований", - сказав Зеленський.
читайте такожЗеленський підтримав петицію про візовий режим для росіян
Нагадаємо, раніше президент Зеленський і Верховна Рада України продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію до 23 серпня. Це свідчить про продовження поступового призову військовозобов'язаних громадян до лав армії.
Рішення підтримали 300 народних депутатів. Також в країні ще на 3 місяці продовжили воєнний стан. "За" проголосували 320 парламентаріїв.
Загальна військова мобілізація триватиме ще 90 днів – вона діятиме до 23 серпня 2022 року. Проголосували за рішення 300 народних обранців.
До того Верховна Рада продовжила воєнний стан ще на 3 місяці – до 23 серпня.
Інші новини:
- Ховають дружин, ховаються в бейбі-боксах і прикидаються вагітними: як чоловіки тікають від війни
- Прикордонники показали найбільш курйозні спроби чоловіків виїхати з України: від фальшивої вагітності до залягання під памперсами
- У Раді пропонують карати чоловіків, які не повернулися з-за кордону під час війни