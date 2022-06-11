Уряд розбереться: Зеленський відповів на петицію про дозвіл чоловікам виїжджати з України

Володимир Зеленський / Колаж Фото УНІАН та Держприкордонслужба

Український лідер Володимир Зеленський доручив українському уряду розглянути питання, які були порушені в петиції про скасування заборони виїзду з України для чоловіків призовного віку. Таке повідомлення опубліковане на офіційному інтернет-сайті президента.

Петиція набрала необхідні для розгляду Зеленським 25 тисяч голосів ще наприкінці травня нинішнього року.

У текст її автор пропонував віддавати при мобілізації в умовах воєнного стану пріоритет чоловікам-добровольцям, а для інших ‒ краще відкривати кордони, ніж провокувати корупцію в такому випадку.

Зеленський відповів - порядок виїзду на час воєнного стану визначає Кабмін. Тому він доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати поставлені в петиції питання.

"Я звернувся до прем'єр-міністра з проханням комплексно опрацювати озвучені в петиції пропозиції, звернувши особливу увагу на дотримання конституційних прав громадян, виявлення та запобігання можливих правопорушень, пов'язаних з корупцією, зокрема серед співробітників прикордонних пунктів пропуску та територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про результати розгляду порушених питань автор петиції буде проінформований", - сказав Зеленський.

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Нагадаємо, раніше президент Зеленський і Верховна Рада України продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію до 23 серпня. Це свідчить про продовження поступового призову військовозобов'язаних громадян до лав армії.

Рішення підтримали 300 народних депутатів. Також в країні ще на 3 місяці продовжили воєнний стан. "За" проголосували 320 парламентаріїв.

Загальна військова мобілізація триватиме ще 90 днів – вона діятиме до 23 серпня 2022 року. Проголосували за рішення 300 народних обранців.

До того Верховна Рада продовжила воєнний стан ще на 3 місяці – до 23 серпня.

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