"Щоб Україна виграла": одна з країн підтримала ідею про відправку військ в Україну

В ЄС підтримали ідею президента Франції Еммануеля Макрона про те, щоб відправити війська в Україну.

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Одна з країн підтримала ідею про відправку військ в Україну / колаж: Главред, фото: 18 ОБРАА, PICRYL

Не так давно президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що не виключає відправку військ в Україну. Дана заява викликала суперечки в урядових колах інших країн. Однак прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила про те, що лідери західних країн не повинні виключати можливість відправки Сухопутних військ в Україну, тим самим вона підтримала ідею Макрона, який натякнув на те, що наземні війська можуть бути відправлені на допомогу Україні. Про це повідомляє редакція Politico.

Заява Макрона викликала негативну реакцію з боку союзників, які у відповідь поспішили відмовитися вводити війська на територію України.

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Каллас в свою чергу акцентувала увагу на тому, що союзникам варто обговорити всі можливості за закритими дверима, в тому числі і питання будь-якої додаткової підтримки Києва.

"Я думаю, що це також сигнали, які ми посилаємо Росії, що ми не виключаємо різні речі. Тому що всі країни зрозуміли, що ми повинні зробити все, щоб Україна виграла, а Росія програла цю війну", - пояснила міністр Естонії.

У той же час, на відміну від Німеччини, Великобританії і США, Міністр закордонних справ Литви Габіелюс Ландсбергіс від себе додав, що жоден з варіантів не можна відразу відкидати.

Відправка військ союзників в Україну - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час Міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що в майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги в протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу з цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів по відправці військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться в матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправки військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник Міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що поки Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Заяви про відправку військ в Україну-останні новини

Як повідомляв Главред, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відправку західних військ в Україну в майбутньому не можна "виключати". Про це він сказав після завершення конференції з підтримки України, яка 26 лютого відбулася в Парижі.

При цьому, слова президента пояснив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурн. Міністр прокоментував заяву Макрона і додав, що війська відправлені в Україну можуть виконувати певні потреби, проте є нюанс - вони не можуть стосуватися фронту.

При цьому, російський диктатор Володимир Путін вкотре вирішив побряцати ядерною зброєю - тепер він, виступаючи з посланням Федеральним Зборам, пригрозив країнам Заходу ракетним ударом, якщо ті захочуть розмістити війська в Україні.

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