У Криму прогриміли вибухи: окупанти скаржаться на атаку дронів

Партизани кажуть, що їм вдалося встановити місце розташування сил ППО росіян під Сімферополем.

https://glavred.net/ukraine/u-krimu-progrimili-vibuhi-okupanti-skarzhatsya-na-ataku-droniv-10546214.html Посилання скопійоване

У Криму знову вибухи / Колаж Главреда. Фото: Телеграм "Кримський вітер"

У четвер, 29 лютого, в окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Місцеві пабліки писали про роботу російської ППО.

За даними спільноти "Кримський вітер", протиповітряні війська окупантів відпрацювали поблизу Сімферополя у районі села Марʼїне.

Невдовзі в мережі зʼявилась серія фото з характерним інверсійним слідом застосування ракет у небі над півостровом.

відео дня

Міноборони Росії звітує про нібито "знищення", як стверджують окупанти, "українського" дрона, поскаржившись на атаку БПЛА з боку ЗСУ.

"Близько 15:45 припинено спробу української влади здійснити атаку з застосуванням БПЛА літакового типу (в Криму - Главред). Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над Кримом", - йдеться у повідомленні міністерства країни-агресорки у Telegram.

Незаконна анексія Криму У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.

Київ вважає Крим українським. Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

Звільнення Криму

Україна не приховує, що звільнятиме півострів, захоплений росіянами ще у 2014 році, або військовим, або політичним шляхом. Наразі - через дефіцит у засобах - ЗСУ обмежуються переважно атаками повітряних і морських дронів.

Попри це, Україні вдалося побороти Чорноморський флот у Чорному морі, забезпечивши функціонування "зернового коридору" і значно зменшивши склад його бойових кораблів. До прикладу, 14 лютого Морські сили потопили великий десантний корабель "Цезар Куніков" поблизу Алупки.

Натомість щодо деокупації Криму цьогоріч військові ставляться критично. Як зазначив генерал Ігор Романенко, "необхідно об'єктивно і критично оцінювати ситуацію, а не перебувати у своїх ілюзіях".

"У кращому випадку (деокупація Криму відбудеться - Главред) у другій половині 2024 року. Але це стане можливо лише за наявності відповідних ресурсів", - відповів Романенко під час чату на Главреді.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.