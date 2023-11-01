Довічне та 30 років ув'язнення: окупанти влаштували нові незаконні судилища

В середу, 1 листопада, суд терористичного угрупування "ДНР" виніс рішення про "довічне ув'язнення" начальника служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту Олега Колмичевського. Двом бійцям 56-ої окремої механізованої бригади — гранатометнику Дмитру Добровольському та навіднику Олександру Ромашину — було "призначено" 30 років ув'язнення. Про це повідомив український юрист Дмитро Лубінець.
Лубінець зазначив, що українських військових "засудили" за надуманими статтями, а самі "вироки" були винесені невизнаним "судом", тому вони є незаконними. Подібні судилища також порушують положення Третьої Женевської конвенції щодо прав полонених на справедливий суд та заборону катувань.
"Донецька область є частиною України в міжнародно визнаних кордонах, на них розповсюджується юрисдикція українських судів. Лише вони мають право здійснювати правосуддя на цій території", - сказав омбудсмен Дмитро Лубінець.відео дня
Юрист також наголосив, що такий "суд" представляє собою порушення права на справедливий судовий процес та є воєнним злочином Росії. Він закликав міжнародне співтовариство підсилити тиск на Росію з метою припинити проведення фейкових судових процесів над українськими захисниками та звільнити незаконно ув'язнених громадян України на тимчасово окупованих територіях.
Він зауважив, що міжнародне співтовариство повинне посилити тиск на агресора, щоб припинити практику засудження українських громадян у фейкових судах.
"Росія повинна негайно звільнити всіх українців, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях та в межах самої Росії", - додав Лубінець.
Нагадаємо, раніше Росія влаштувала судовий процес для 24 українських полонених, більшість з яких є членами батальйону "Азов." Окупанти погрожують цим українським захисникам "пожиттєвим" вироком, ставлячи під сумнів справедливість та законність цього суду.
Також полонений російський військовий зізнався, що після повного розгрому його підрозділу вирішив здатися в полон. Однак п'ятеро його товаришів настільки перелякались можливого українського полону, піддавшись російській пропаганді, що вирішили підрвати себе гранатами,
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