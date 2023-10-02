В машині купа грошей: у Сумах на хабарі зловили мера міста Олександра Лисенко

У Сумах на великому хабарі затримали мера обласного центра Олександра Лисенка. Разом з ним схопили директора Департаменту ЖКГ. Про це повідомляє СБУ. У Мережі вже з'явились фото та відео із затриманням мера Сум.
Відомо, що затримали вимагали хабарі від місцевих підприємців і обіцяли за це не перешкоджати веденню бізнесу в місті. Вони вимагали хабар у розмірі 2 мільйона гривень від місцевої компанії, яка займалась вивезенням сміття.
Мера та директора департаменту зловили "на гарячому" у момент отримання одного з траншів у розмірі 1,4 мільйона гривень.
Правоохоронці вирішують питання про повідомлення про підозру за статтею "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".
Прес-служба НАБУ повідомляє, що загальна сума неправомірної вигоди становить 2 130 000 грн. Наразі тривають першочергові слідчі дії.
Справа судді-хабарника Князєва
Нагадаємо, що "погорілий" на величезному хабарі суддя Князєв затриманий 16 травня. САП разом з НАБУ викрили "масштабну корупцію у Верховному Суді України".
Верховний суд припинив повноваження Князєва, йому одразу повідомили про підозру. Пленум Верховного Суду висловив недовіру голові ВС Князєву і достроково позбавив його статусу голови суду.
Суд відправив під варту ексголову Верховного Суду Князєва. Князєва взяли під варту на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 107 млн гривень.Таке рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Олег Федоров.
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