В Україні рекордно впали ціни на паливо

АЗС знизили ціни на бензин і ДП / фото: rbc.ua

Українські АЗС протягом минулих вихідних, з 3 по 6 грудня, скоригували вартість бензину і дизельного палива.

За даними щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи А-95, пальне для авто подешевшало до півтори гривні, пише Enkorr.

Середня ціна бензину А-95 в країні за вихідні знизилася на 52 коп./л і тепер становить 30,35 грн/л. Бензин марки А-92 подешевшав на 51 коп./л - до 29,58 грн/л, а дизельне паливо знизилося в ціні на 49 коп./л-до 29,61 грн/л.

Полтавська мережа BVS знизила ціну на дизельне паливо на 50 коп./л – до 29,89 грн/л. А-95 і А-92 тепер коштують 30,49 і 29,89 грн/л відповідно.

"Авантаж 7" знизив вартість всіх видів палива на 1 грн/л.

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"Автопорт" - на 1,3 - 1,4 грн/л опустив ціни на бензин і на 0,6 грн/л-дизельного палива.

На Prime -на 30 коп./л подешевшав бензин: А-95 – до 31,70 грн/л, А-92 – до 30,70 грн/л.

На "БРСМ-Нафта", "Укр-Петроль", Marshal, Mango і Motto паливо знизилося в ціні на 0,3 - 1,4 грн/л.

читайте такожВ Україні рекордний обвал цін на металРаніше повідомлялося, що роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні станом на 3 грудня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем різко знизилися. А ось автогаз залишився без змін.

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