Повторна окупація: ворог націлився на ключове місто, яке звільнили в 2022

Окупантам хочеться повернутися туди для того, щоб помститися, для того, щоб щось довести.

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Ворог націлився на місто на Харківщині / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин из DeepState

Агресори з Росії не покидають своїх намагань дістатися та просунутися до міста Куп’янськ у Харківській області. Все, що вони прагнуть - це помсти, адже пам’ятають, як у 2022 році їх звідти викинули українські воїни.

На думку експерта з питань національної безпеки Івана Варченка, це місто для російських загарбників є значною мірою ідеологічною точкою. Таке бачення ситуації він висловив в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Хто такий Іван Варченко? Іван Григо́рович Ва́рченко (нар. 25 червня 1974, м. Харків) — український політичний та громадський діяч, в.о. заступника голови Харківської облдержадміністрації (з 2014), депутат Харківської обласної ради (з 2010), голова Харківської обласної організації партії "Реформи та порядок" (2001—2013), один з організаторів та член координаційної ради Харківського Євромайдану. Радник Міністра внутрішніх справ(2015), пише Вікіпедія. відео дня

"Куп’янськ для окупантів як ціль. Він близький. Крім цього, російські окупанти, зрозуміло, пам’ятають, як вони захопили це місто. І, звичайно ж, їм хочеться повернутися туди для того, щоб помститися, для того, щоб щось довести. Тобто це місто є значною мірою ідеологічною точкою, яку вони хотіли б взяти у свої руки", — сказав Варченко.

Експерт звернув увагу, що, починаючи з осені 2022 року, коли Куп’янськ звільнили ЗСУ, агресори з РФ просунутися суттєво не змогли.

"А те просування, яке далося за цей час загарбникам із великими силами, навряд чи виправдовує ті втрати, яких вони зазнали. Так, у надії взяти це місто, окупанти намагаються тиснути на цьому напрямку, але істотних результатів вони не досягають", — резюмував експерт.

Що відомо про Куп’янськ / Инфографика: Главред

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Нагадаємо, що в ЗСУ розповіли про тактику РФ на Донеччині. Російські окупанти масово знищують інфраструктуру та заходять малими штурмовими групами, намагаючись закріпитися там, де фактично нічого немає.

Своєю чергою генерал армії України Микола Маломуж назвав обласні центри, на які націлився ворог. За його словами, українські захисники посилюють свої позиції та готові дати відсіч ворогу.

А от в ISW сказали, з якими проблемами зіткнеться РФ. Ворог, за даними аналітиків, спіткнеться об середньострокові та довгострокові обмеження, які підірвуть всі стратегічні зусилля агресора.

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