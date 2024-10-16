'Втрачаємо там найкращих хлопців': експерт прокоментував втрати ЗСУ на Курщині

На жаль, є лише політична стратегія щодо Курської області.

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Експерт Ступак висловився стосовно Курської битви ЗСУ / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, скріншот: deepstatemap

Сценарій подальшого розвитку подій у Курській області описав в інтерв'ю Главреду військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, у Курській області ми зазнаємо дуже великих втрат.

"Втрачаємо там найкращих хлопців: десантуру, оперативників СБУ, співробітників Альфи. І зараз питання в тому, скільки ще ми готові відправляти туди людей, військову техніку і боєприпаси, щоб підтримувати ситуацію", - каже експерт. відео дня

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Як підкреслює Ступак, на жаль, поступово зменшується кількість кілометрів, які ми контролюємо.

"Ми втрачаємо схід. Ми втратили Вугледар. Ми на межі втрати Покровська. Там ми контролюємо, умовно кажучи, 100 сіл, а тут ми втрачаємо великі міста з населенням у 100 тисяч людей до війни", - застерігає колишній співробітник СБУ.

Як підсумовує Іван Ступак, судячи з усього, з Курщини нас видавлюють.

"Складно сказати, скільки все це триватиме. Я хотів би бачити цілеспрямований план, стратегію. Не просто черговість дій, а стратегію, яка враховує реакцію на протидію противника. На жаль, мені здається, певної стратегії щодо Курської області в нас немає. Є лише політична стратегія", - заявив аналітик.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Операція в Курській області - що відомо

Як йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), армія РФ витісняє ЗСУ на Курщині. Російські війська перебувають приблизно за 7 км від найближчої точки на околиці Суджі.

Також військовий Іван Ступак назвав два ризиковані напрямки. За його словами, наші війська спочатку переключили увагу росіян на Курську область, а тепер вони розтягують наші ресурси на інші напрямки.

Про те, що армія РФ намагається прорвати оборону ЗСУ на Курщині, заявляв і президент України Володимир Зеленський. П’яту добу тривають спроби росіян прорватися на Курщині, зазначив очільник держави.

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