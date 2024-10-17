Дедлайн до кінця року: генерал назвав обласні центри, на які націлився ворог

Генерал відзначив, що українські захисники посилюють свої позиції та готові дати відсіч ворогу.

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РФ не зможе досягти своїх цілей до кінця року / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", УНІАН

Цілі окупаційних військ залишаються незмінними. Армія РФ буде намагатись вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей до закінчення цього року. Про це під час чату на Главред розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України генерал армії України Микола Маломуж.

За словами генерала, РФ не зможе захопити два обласних центри до кінця поточного року, тому що навіть під час російського наступу, Сили оборони відходять на вигідні позиції, які дозволяють ефективно оборонятися та займати зручні рубежі.

"ЗСУ, відійшовши від того ж Вугледару до інших секторів, готують зміцнені позиції, тобто потужні інженерні споруди. Ми планово відходимо на них і там, де відійшли, на пристріляних ділянках фронту наносимо вал вогню. З Вугледаром складніше, бо там були укріплення, які ворог зайняв і тепер може їх використати.", - пояснює колишній голова розвідки.

Він підкреслив, що тактика "випаленої землі" не допоможе окупантам, адже під час ворожого наступу українські військові знищують велику кількість ворожих солдатів, і після того, як ворог займає позиції, працюють по окупантах.

Дивіться відео чату з генералом армії України Миколою Маломужем:

Микола Маломуж вважає, що завдяки зміцненим рубежам та новим постачанням зброї від країн-союзників, в ЗСУ залишаються всі можливості, щоб ефективно працювати у диверсійному, оперативному та вогневому форматі.

"Все це дозволяє не допустити подальшого значного просування противника, і до кінця року, на мою думку, великих завоювань у ворога не буде. Оскільки ми за першої ж нагоди будемо наносити контрудари, яких росіяни не очікують, і це забезпечить наш успіх.", - наголосив генерал.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Війна в Україні — останні новини

Спікерка оперативно-тактичного угруповання Луганськ Анастасія Бобовнікова повідомляла, що ворог намагається всіма силами просуватись в місті Торецьк Донецької області, за її словами, лінія зіткнення у населеному пункті постійно змінюється.

Раніше керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповідав, що загарбники спробують захопити Покровськ в Донецькій області до закінчення поточного року. Він наголошував, що на Покровському напрямку ворог намагається розвивати флангові операції та атакувати з флангів.

Нещодавно аналітик BILD повідомляв, що Сили оборони України будуть змушені вийти із міста Селидове на Покровському напрямку через загрозу оточення. За словами Рьопке, російська армія окупувала значну кількість населених пунктів довкола Селидового, оборону якого утримує 15-та бригада Нацгвардії України "Кара-Даг".

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