Повістки на пляжах вручатимуть військовозобов'язаним - Гуменюк

Військовозобов'язаним чоловікам можуть вручати повістки на пляжах, адже вони також є громадськими місцями.
"Вручення повісток допускається в будь-яких місцях. Тобто громадські місця всі відкриті для загального відвідування, можуть бути такими, де може проводитись оповіщення громадян. Абсолютно не виключено, що і там також", - про Суспільному розповіла керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.
Також речниця додала, що повістка не є способом покарання. Оповіщення проводять в тих місцях, де є військовозобов'язані громадяни.
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, що в Україні продовжується мобілізація і вона не завершиться до тих пір, поки не завершиться війна.
Вперше президент Володимир Зеленський 25 лютого 2022 року підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку із заявою президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна про проведення "спеціальної операції" проти України.
7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроекту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, чи будуть в Україні роздавати електронні повістки. Подоляк підкреслив, що існує три аспекти, які впливають на цей процес.
В Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. змінили критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.
Більше військових новин: