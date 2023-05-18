Повістки на пляжах вручатимуть військовозобов'язаним - Гуменюк

Повістку чоловіки можуть отримати у будь-якому громадському місці, навіть на пляжах.

https://glavred.net/ukraine/povistki-na-plyazhah-vruchatimut-viyskovozobov-yazanim-gumenyuk-10471159.html Посилання скопійоване

Повістки вручатимуть на пляжі / колаж Главред: фото: УНІАН, tsn.ua

Військовозобов'язаним чоловікам можуть вручати повістки на пляжах, адже вони також є громадськими місцями.

"Вручення повісток допускається в будь-яких місцях. Тобто громадські місця всі відкриті для загального відвідування, можуть бути такими, де може проводитись оповіщення громадян. Абсолютно не виключено, що і там також", - про Суспільному розповіла керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.

Також речниця додала, що повістка не є способом покарання. Оповіщення проводять в тих місцях, де є військовозобов'язані громадяни.

відео дня

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що в Україні продовжується мобілізація і вона не завершиться до тих пір, поки не завершиться війна.

Вперше президент Володимир Зеленський 25 лютого 2022 року підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку із заявою президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна про проведення "спеціальної операції" проти України.

7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроекту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, чи будуть в Україні роздавати електронні повістки. Подоляк підкреслив, що існує три аспекти, які впливають на цей процес.

В Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. змінили критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

Більше військових новин: