Російська ракета вбила зірку театру: акторка померла у лікарні

Серце 84-річної жінки зупинилося у лікарні 4 січня.

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Росія вчергове обстріляла житлові райони Харкова / Колаж Главреда. Фото: Суспільне, Харківський академічний драматичний театр

У лікарні Харкова унаслідок важких поранень під час ракетного обстрілу РФ міста 2 січня померла 84-річна акторка, заслужена артистка України Вікторія Тимошенко. Смерть зірки театру підтвердили колеги по цеху.

"З глибоким сумом і болем колектив Харківського академічного драматичного театру повідомляє про смерть, спричинену травмами внаслідок ворожої атаки на Харків, нашої колеги, заслуженої артистки України Вікторії Миколаївни Тимошенко", - йдеться у повідомленні Харківського академічного драматичного театру у Facebook.

Загибель Тимошенко прокоментували й у Харківській обласній військовій адміністрації.

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"Від поранень, отриманих 2 січня внаслідок ракетного удару по Харкову, померла заслужена артистка України Вікторія Тимошенко. Серце 84-річної жінки зупинилося у лікарні 4 січня", - повідомили в ОВА.

"Зла усмішка долі"

Тимошенко закінчила театральну студію при Дагестанському державному театрі м. Махачкали в 1960 році. Через 8 років почала виступати на харківській театральній сцені.

Як розповів Суспільному режисер драмтеатру Сергій Москаленко, акторка була на пенсії - востаннє виходила на сцену близько 10-15 років тому.

"Знаєте, що найжахливіше, в чому зла усмішка долі? Вона все життя пропрацювала в театрі російської драми. Ніби популяризуючи російське слово, в результаті загинула від російської ракети. Це просто жах якийсь", - сказав Москаленко.

Обстріл Харкова 2 січня

Російські окупанти пізно ввечері 2 січня атакували Харків ракетами. Одна з них впала прямо біля житлового будинку.

За попередніми даними, окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300.

Всього в результаті масованого ракетного удару РФ по Києву і Харкову, який стався 2 січня, поранено 92 людини, чотири - загинули. Тривала ліквідація наслідків чергового російського удару. Було залучено всі необхідні служби - понад 500 рятувальників, комунальні служби, енергетики, поліція.

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