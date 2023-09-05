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"Потрібні величезні гроші": експерт пояснив, чому Україна не може мати ядерну зброю

Юлія Куришко
5 вересня 2023, 17:56 оновлено 5 вересня, 18:06
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Ядерна зброя - це зброя багатих незалежних країн, вважає Олександр Кочетков.
'Потрібні величезні гроші': експерт пояснив, чому Україна не може мати ядерну зброю
Україна не може мати ядерну зброю / колаж: Главред, фото: УНІАН, росЗМІ

В інтервʼю Главреду політичний аналітик Олександр Кочетков розповів, наскільки ймовірний розгляд питання про повернення Україні ядерної зброї у майбутньому.

Екперт вважає, що Україна не може мати ядерну зброю, бо у нас немає економічної спроможності. На це потрібні величезні гроші.

"Десь позичити на ядерну зброю нам не дадуть, і спроби створити її самостійно одразу будуть негативно сприйняті нашими союзниками, через що у нас можуть виникнути величезні проблеми. Ядерна зброя - це зброя багатих незалежних країн. Україна, на жаль, сьогодні повністю залежна від партнерів як в сенсі постачання зброї, так і в сенсі постачання фінансових ресурсів", - наголосив Кочетков.

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Аналітик ввважає, що ядерну зброю Україна поки що створити не може, хоча є й альтернативні варіанти, за допомогою яких без ядерної зброї можна стримувати агресора.

Нагадаємо, що Олександр Кочетков пояснив, чи буде НАТО використовувати у війні літаки F-35 C ядерними ракетами. Нещодавнє перекидання силами НАТО літаків F-35 (які можуть нести ядерні ракети) фактично ні на що не впливає, вважає експерт.

США перекинуть до Британії 54 ядерних бомбардувальників F-35. Очікуване розміщення ядерної зброї Сполученими Штатами на території Великобританії експерти вважають доказом вступу західного світу до нової Холодної війни.

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війна в Україні ядерна зброя
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