Втратила чоловіка, а тепер загинула сама: історія лікаря Охматдиту, яку вбила російська ракета

Оксана Леонтьєва загинула від російської ракети 10 жовтня / Фото facebook

Ракетний удар, якого російські окупанти завдали вранці 10 жовтня по центру Києва забрав життя Оксани Леонтьєвої - лікаря лікарні Охматдит. У момент атаки її автомобіль опинився в епіцентрі вибуху, шансів вижити у дівчини не було.

Оксана їхала на роботу до пацієнтів, а перед цим завезла свого 5-річного сина в садок. Маленький Гриша залишився сиротою. Приблизно рік тому чоловік лікаря трагічно загинув. Тепер хлопчика виховуватимуть бабуся з дідусем і старший брат Оксани.

"Цей рік для неї був дуже важким як в особистому житті, так і на роботі. Вона втратила чоловіка, всі її плани обірвалися. Вона лише зараз почала виходити з цього стану, будувати життя вже без чоловіка, і ось тепер загинула вона сама", – розповів колега загиблої, завідувач відділенням пересадки кісткового мозку лікарні Охматдит Олександр Лисиця.

За його словами, Оксана Леонтьєва віддавала всю себе роботі. Рік тому вона закінчила Міжнародну школу трансплантації кісткового мозку, разом з колегами працювала над проектами щодо запуску нових технологій лікування. Як і багато її колег, працювала по 12 годин на день.

"Робочий день закінчився, але лікарі не йдуть. Тому що іноді потрібно поговорити з батьками пацієнта, не просто назвати йому терміни, а роз'яснити, щоб людина зрозуміла. Якостями Оксани були копіткість і допитливість, чого не завжди вистачає іншим", – розповів Лисиця.

Оксана Леонтьєва працювала по 12 годин на день, щоби допомогти своїм маленьким пацієнтам / Фото Facebook

Ольга Булкіна, яка працює в Охматдиті клоунесою, розповіла, що Оксана розуміла, як важливо дітям продовжувати жити і проживати емоції через гру і сміх, навіть якщо вони знаходяться в лікарняних стінах. Одного разу у 5-річного Макара був запланований забір стовбурових клітин. Хлопчик став донором для свого онкохворого тата і врятував його життя. Ця процедура триває до шести годин під наркозом, дитина повинна лежати і не рухатися. Але Макар дуже боявся уколів. Крім того, хлопчик випив склянку води, тому в першу годину процедури не можна було вводити наркоз.

"Оксана Григорівна викликала клоуна, щоби знизити рівень стресу у дитини. Пам'ятаю, що коли вже все закінчилося і я вийшла звідти, вона підійшла до мене і запитала, чи хочу я потримати в руках весь світ? І простягнула мені маленьку планету. Це був донорський м'ячик, який стискають в руці під час здачі крові. Тепер він нагадує мені про неї. Такою людиною вона була, людиною, яка дарує цілий світ іншим. Це дуже велика втрата для нас, мені досі не віриться, що її немає", – розповіла Ольга.

Оксана нещодавно втратила чоловіка, а тепер загинула і сама / Фото Facebook

Колеги Леонтьєвої досі не можуть прийти до тями від звістки про її загибель. Приблизно о 10 годині ранку в понеділок до лікарні зателефонував батько Оксани.

"Він запитав, чи на роботі Оксана. Я відповів, що ні. Вона написала повідомлення, що спізнюється – проблеми в садку і повітряна тривога. Вже об 11:30 я сам набрав тата Оксани, і він вже повідомив цю трагічну новину", – згадав завідувач відділенням.

Ракетний удар по Україні 10 жовтня

У понеділок російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Лише до обіду було випущено 83 ракети, 43 з них було збито.

В результаті обстрілу сталося влучення по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури в 12 областях та Києві. За попередніми даними, загинули 19 осіб, ще 105 були травмовані.

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