Втратив одне око: як виглядає Масі Найєм після важкого поранення в голову на фронті

Маси Найєм / соцмережі

Військовий і адвокат Масі Найєм, який був важко поранений на фронті, подякував за свій порятунок українським медикам.

"Сьогодні день медичного працівника. І цей пост - подяка їм. Я пам'ятаю момент поранення і кілька моментів при транспортуванні. Але людей не бачив, бо все обличчя обливалося кров'ю. Мій брат Мустафа допоміг ідентифікувати всіх, завдяки яким я живий. Отже, моє життя після поранення подароване мені побратимом, водіями які допомогли евакуювати? і зробили операцію лікарями. І, звичайно, рідними, які весь час поруч", - каже Найєм.

Вперше з моменту поранення Масі Найєм оприлюднив своє фото і деякі деталі рятувальної операції.

"Як сказали лікарі, після такого поранення мало хто залишається при пам'яті, але мій мозок зберегли і я вільно мислю і навіть аналізую все, що сталося", - зазначає боєць.

За словами Масі, з місця подій до Слов'янська його доставили, завдяки товаришеві по службі - "Байкеру".

У Слов'янську стабілізували місцеві лікарі і співробітники першої Добровольчої мобільної лікарні ім. Миколи Пирогова (ПДМШ) - найбільшої української неурядової організації медиків-добровольців, яка надає допомогу пораненим на фронті і реалізується у співпраці з МОУ, МОЗ, Генеральним штабом ЗСУ та РНБО.

У лікарню в Краматорську транспортувала команда MOAS - міжнародної гуманітарної організації Migrant Offshore Aid Station, заснованої в 2013 році для порятунку мігрантів на узбережжі Середземного моря. В Україні команда налічує близько 20 екіпажів реанімобілів і координується групою іноземців на чолі з двома афганцями з Кабула – Саїдом і Заміром, розповідає Найєм.

У Краматорську безпосередньо операційне втручання проводила команда на базі третьої медичної роти:

начальник медичної служби, майор Степан Андрійцев;

начальник операційного відділення медичної роти, капітан Віталій Маланчук;

ординатор, капітан Іван Крашевський

лікар-анестезіолог Інна Посавничая;

З Краматорська до Дніпра Найєма евакуював екіпаж MOAS'А у складі водія-українця Тараса, парамедика Віктора з Туреччини та анестезіолога з Польщі.

У Дніпрі пораненого бійця прийняла команда головлікаря лікарні ім. Мечникова Сергія Риженкова. Безпосередньо операцію проводив завідувач відділенням нейрохірургії Андрій Сірко.

"Спасибі вам. Моє життя і подальші справи можливі саме завдяки вам. Міцного здоров'я і всім іншим медичним працівникам. Ви для перемоги зробили і робите більше, ніж про це знає суспільство. Бажаю вам врівноваженого щастя від життя. Ще раз спасибі вам, що я живий!".

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Масі Найєм поранений

Нагадаємо, 5 червня Масі Найєм отримав важке поранення в голову. Його евакуювали з передової і доставили до Слов'янська. Після стабілізації стану Найєма відвезли в Краматорськ і лише пізніше вдалося доставити в обласну клінічну лікарню імені Мечникова міста Дніпро.

Українському захиснику зробили операцію, проте він якийсь час перебував у комі.

Пізніше Масі вийшов на зв'язок і сам на своїй сторінці в Facebook повідомив, що був поранений в голову осколком снаряда, одне око врятувати не вдалося.

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