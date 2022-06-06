"Одного ока більше не буде": Найєм вийшов на зв'язок після важкого поранення і розповів подробиці

Про важке поранення Найєма стало відомо вдень, 5 червня.
Адвокат Масі Найєм, брат заступника Міністра інфраструктури Мустафи Найєма, був важко поранений в голову і око осколком снаряда.
Про важке поранення Найєма стало відомо вдень, 5 червня.
Вже сьогодні, 6 червня, Масі Найєм вийшов на зв'язок після важкої операції і розкрив подробиці про свій стан.
"Прийшов до тями. Одного ока у мене ніколи не буде. Іншим бачу погано. Був брат, Татка, Костя і рідні партнери компанії", - написав Найєм у Facebook.
Масі також зазначив, що переживає за свого друга.
"Більше переживаю свого друга, він все ще в комі. Все буде Україна! Фото не публікую. Я себе таким не подобаюся", - написав Найєм.
Що кажуть медики
Пораненого бійця вивіз з передової перший добровольчий мобільний госпіталь. Друзі дотягли його до Слов'янська. Медики стабілізували його стан і швидко відвезли в Краматорськ.
Про це розповів Стране голова наглядової ради Першого добровольчого мобільного госпіталю імені М. Пирогова Геннадій Друзенко.
Адвоката далі переклали у військову машину і відвезли в обласну клінічну лікарню імені Мечникова міста Дніпро.
Масі Найєм був у комі через поранення
Брат журналіста і колишнього українського нардепа Мустафи Найєма до початку повномасштабної війни України з РФ працював адвокатом. Після 24 лютого він пішов воювати за ЗСУ.
Масі Найєм брав участь у бойових діях на сході України в 2014 році. У 2016-му його демобілізували.
Про поранення Масм Найєма на фронті повідомив 5 червня український режисер Олег Сенцов, який теж служить у ЗСУ.
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