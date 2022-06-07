"Його життя на волосині": Мустафа Найєм зворушливо подякував усім за допомогу пораненому братові

Масі Найєм перебуває у важкому стані / Masi Nayyem

Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм зворушливо подякував усім, хто допоміг його братові - відомому адвокату Масі Найєму, який отримав важке поранення голови на фронті. Слова подяки він висловив на своїй сторінка у Facebook.

Мустава зазначив, що життя його брат знаходилося на волосині. Він вдячний всім, хто допоміг врятувати Масі і подарував можливість обмінятися словами любові.

"Глибокий уклін вам всім - хто його підібрав, надав першу допомогу, довіз до лікарів, стабілізував, доставив в клініку, прооперував і зараз робить все, щоб допомогти йому пережити перші, найнебезпечніші дні після операції ... Життя Masi було на волосині і все ще знаходиться під загрозою. Але якби не всі ви, я б не зміг знову взяти його за руку і сказати, що люблю", - написав Мустафа Найєм.

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Нагадаємо, 5 червня Масі Найєм отримав важке поранення в голову. Його евакуювали з передової і доставили до Слов'янська. Після стабілізації стану Найєма відвезли в Краматорськ і лише пізніше вдалося доставити в обласну клінічну лікарню імені Мечникова міста Дніпро.

Українському захиснику зробили операцію, проте він якийсь час перебував у комі.

Пізніше Масі вийшов на зв'язок і сам на своїй сторінці в Facebook повідомив, що був поранений в голову осколком снаряда, одне око врятувати не вдалося.

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