Відомий адвокат Масі Найєм важко поранений в голову: він воює проти РФ

Пораненого Масі Найєма везуть до лікарні ім. Мечникова в Дніпрі.
Відомий адвокат, а тепер ще й український військовий Масі Найєм отримав важке поранення під час бойових дій. Про це повідомив колишній політв'язень Олег Сенцов, який також перебуває у складі ЗСУ.
Стан Найєма важкий, його везуть до лікарні.
"Масі Найєм - тяжкопоранений, везуть до лікарні", - написав Олег Сенцов.
Український бізнесмен Андрій Ставніцер підтвердив поранення адвоката і додав, що він був поранений в голову. За даними бізнесмена, Масі Найєма везуть до лікарні ім. Мечникова в Дніпрі.
"Друг, тримайся. Ті хто вміють молитися-моляться за тебе", - написав Андрій Ставніцер.
Як відомо, ще у квітні Масі Найєм написав на своїй сторінці у Facebook про те, що він знову у лавах ЗСУ і "нарешті знайшов спокій".
"Нарешті я знайшов спокій. Бо відтепер знову в лавах ЗСУ. Взяв із собою речі, книгу з полки, яку ще не читав. І думки про світле майбутнє", - писав Найєм.
Він називав себе "pro на відміну від версії самого себе 2015 року", коли він також брав участь у боях на Донбасі проти Росії.
Слід зазначити, що Масі Найєм є братом заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма.
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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що в боях на Донбасі гинуть до 100 людей на день і близько 500 зазнають поранень.
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