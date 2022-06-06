Наступні кілька діб будуть вирішальними: Мустафа Найєм про стан важко пораненого на фронті брата

Масі Найєм важко поранений на фронті, він перебуває в медикаментозному сні / Masi Nayyem

Відомий адвокат Масі Найєм, який отримав важке поранення на фронті, живий. Його прооперували, проте стан залишається важким. Про це розповів його брат - заступник Міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

"Брат живий, його прооперували. У нього важке осколкове поранення голови, множинні переломи кісток і внутрішньочерепна гематома", - написав Мустафа Найєм.

Масі Найєм перебуває в медикаментозному сні на апараті штучної вентиляції легень. Медики кажуть, що наступні кілька діб будуть вирішальними в його відновленні.

читайте також"Штурмували" військкомат 5 разів, батькам дзвонили вже з фронту: брати з Рівного загинули на війні

Нагадаємо, Масі Найєм вчора, 5 червня, отримав важке поранення в голову. Він виконував бойове завдання на фронті проти рашистів. Згодом стало відомо, що його привезли до лікарні ім. Мечникова в Дніпрі.

Як відомо, ще в квітні Масі Найєм написав на своїй сторінка у Facebook про те, що він знову в лавах ЗСУ і "нарешті знайшов спокій".

"Нарешті я знайшов спокій. Тому що знову в лавах ЗСУ. Взяв з собою речі, книгу з полиці, яку ще не читав. І думки про світле майбутнє", - писав Найєм.

Він називав себе "pro, на відміну від версії самого себе 2015 року", коли він також брав участь у боях на Донбасі проти Росії.

Дивіться онлайн новини Донбасу

Інші новини: