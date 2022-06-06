УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Наступні кілька діб будуть вирішальними: Мустафа Найєм про стан важко пораненого на фронті брата

6 червня 2022, 08:09

Масі Найєм знаходиться в медикаментозному сні на апараті штучної вентиляції легень.

Маси Найєм
Масі Найєм важко поранений на фронті, він перебуває в медикаментозному сні / Masi Nayyem

Відомий адвокат Масі Найєм, який отримав важке поранення на фронті, живий. Його прооперували, проте стан залишається важким. Про це розповів його брат - заступник Міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

"Брат живий, його прооперували. У нього важке осколкове поранення голови, множинні переломи кісток і внутрішньочерепна гематома", - написав Мустафа Найєм.

Масі Найєм перебуває в медикаментозному сні на апараті штучної вентиляції легень. Медики кажуть, що наступні кілька діб будуть вирішальними в його відновленні.

читайте також"Штурмували" військкомат 5 разів, батькам дзвонили вже з фронту: брати з Рівного загинули на війні

Нагадаємо, Масі Найєм вчора, 5 червня, отримав важке поранення в голову. Він виконував бойове завдання на фронті проти рашистів. Згодом стало відомо, що його привезли до лікарні ім. Мечникова в Дніпрі.

Як відомо, ще в квітні Масі Найєм написав на своїй сторінка у Facebook про те, що він знову в лавах ЗСУ і "нарешті знайшов спокій".

"Нарешті я знайшов спокій. Тому що знову в лавах ЗСУ. Взяв з собою речі, книгу з полиці, яку ще не читав. І думки про світле майбутнє", - писав Найєм.

Він називав себе "pro, на відміну від версії самого себе 2015 року", коли він також брав участь у боях на Донбасі проти Росії.

Дивіться онлайн новини Донбасу

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення Маси Найєм
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:40

Гороскоп на сьогодні, 6 червня 2022: Левам – сварка з коханими, Скорпіонам – важливі зміни, Рибам - втрати

08:09

Наступні кілька діб будуть вирішальними: Мустафа Найєм про стан важко пораненого на фронті братаВідео

08:00

День журналіста 2022 в Україні: привітання та картинки до свята

07:40

59 "двохсотих" і знищена техніка: ЗСУ вдало пополювали на півдні УкраїниВідео

07:07

Київ був і залишається основною метою РФ: у Міноборони попередили жителів столиціВідео

Реклама
07:00

День пам'яті блаженної Ксенії Петербурзької: сильні молитви до святої

06:32

Свідомо відправляв людей на забій: з'ясувалися деталі ліквідації генерала Кутузова

06:26

Звір прийде в Європу: чим небезпечні заклики Макрона не дражнити Росію і ПутінаПогляд

04:51

Україну розжарить до +31°С: синоптик назвав найспекотніший деньВідео

04:41

Ірма Вітовська розповіла, в чому вина українських зірок: "Потрібна кров, що б стати на бік добра"

04:23

У дитячому платтячку і з кісками: Надя Дорофєєва похвалилася стрункими ніжками в стильному образі

04:10

"Росія заслуговує саме такої творчості": співаюча Волочкова стала посміховиськом в мережіВідео

03:49

"Холостяк" Макс Михайлюк пішов на фронт захищати Україну

03:39

Коли впадуть ціни на АЗС: українцям назвали терміни та пояснили причинуВідео

03:11

У дитини високий "ацетон": з якими симптомами слід негайно до лікаря

03:10

Найсмачніший заливний пиріг з ідеальною начинкою: простий рецепт за кілька хвилинВідео

02:28

Лукашенко міг би вторгнутися в Україну: білоруський експерт назвав умови, необхідні для цьогоВідео

01:59

Даша Квіткова розкрила подробиці нової вагітності

01:55

Росія не візьме Донбас: військовий аналітик пояснив причиниВідео

01:23

Гороскоп Таро на тиждень 6-12 червня: Дівам - гроші, Скорпіонам - хороші новини, Водоліям - важлива зустріч

Реклама
01:16

Поки в Україні війна: замовчуюча агресію РФ Сєдокова з голими сідницями страждає про минуле

00:04

Запорізька область окупована майже на 60% - ОВА

05 червня, неділя
23:52

"Світовий бойкот так чи інакше мав статися": Ольга Сумська підтримує відмову від російської культури

23:31

Чи наважиться Білорусь напасти на Україну: відповідь експертаВідео

22:49

"Прощалися і не знали, чи побачимося знову": Катя Осадча вперше за час війни зустрілася з батьком

22:31

У Криму пенсіонерка облила кров'ю могилу вбитого в Бердянську окупанта

21:53

Українського нардепа затримали в Молдові: він був внесений Білоруссю в базу розшуку Інтерполу

21:40

"Іншої тактики немає": Луганщину рівнятимуть із землею - ГайдайВідео

21:14

Під Харковом ліквідували найзнаменитішого бурята-вагнерівеця Ваху

21:14

Міноборони: Захід повинен зрозуміти, що допомога Україні - це не разова акція

20:57

Україна у важкому матчі мінімально програла Уельсу

20:33

Рената Литвинова показала рідкісне фото Земфіри - співачку складно впізнати

20:15

Росіяни нещадно обстрілюють Харківщину, перешкоджають застосуванню безпілотників

20:10

Прикмети на 7 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:59

"Краще, ніж на колінах": Ектор-Хіменес Браво готовий померти в бою, захищаючи Україну

19:38

Рашисти закрили Маріуполь на карантин, у місті лютує епідемія

19:20

На Херсонщині п'яні бойовики "ДНР" застрелили подружжя заради розвагиВідео

19:05

Більше, ніж повідомляють: Арестович назвав реальні втрати армії РФВідео

18:50

Прикмети на 6 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

18:44

Джонсону можуть оголосити вотум недовіри - Sunday Times

Реклама
18:43

Безглузді ігри Кремля: навіщо Росія обстріляла Донецьк і КиївПогляд

18:39

ЗСУ в мішках відправили додому партію окупантів з офіцерськими званнями

18:07

Оля Полякова розповіла, як Олексій Арестович укладав її в ліжко: "Чоловіки, беріть приклад!"

18:02

Відомий адвокат Масі Найєм важко поранений в голову: він воює проти РФВідео

17:53

"Пропагандисти біснуються від убогості": Барських висловився про свій "концерт" в Росії

17:45

"Прилетіла відповідь за Донецьк": дочка Невзорова радіє смертям українців, вихваляючи Путіна

17:29

Путін побоїться завдати ядерного удару, він просто блефує - ДенисенкоВідео

17:01

На Донбасі знищено одного з командирів окупантів: що відомо про генерала-рашистаВідео

16:38

Україна повинна стати членом ЄС: "це наш моральний обов'язок" - Урсула фон дер ЛяєнВідео

16:35

Війна з Росією – чому все вирішиться вліткуПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти