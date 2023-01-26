"Зазнали поразки": Зеленський відверто висловився про масовий ракетний удар 26 січня

Учасники засідання обговорили питання надходження озброєння і техніки та її оперативного розподілу по угрупованнях військ.

Володимир Зеленський / Офіс президента, АрміяInform

Президент України Володимир Зеленський 26 січня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. В ході засідання була детально розглянута ситуація на Бахмутському напрямку.

Також президент відреагував на ракетний удар Росії, який окупанти влаштували вранці 26 січня.

"Чергова спроба країни-терориста залякати нас масованим ракетним ударом в черговий раз зазнала поразки, як цю поразку скоро терпить і вся Росія. Були заслухані доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо поточного стану справ на фронті, детально розглянута ситуація на Бахмутському напрямку", - сказав президент.

Учасники засідання обговорили питання надходження озброєння і техніки та її оперативного розподілу по угрупованнях військ. Окремо під час засідання було приділено увагу підготовці українських захисників за кордоном.

Також на засіданні йшлося про ліквідацію наслідків нещодавньої ракетної атаки ворога на територію України та заходи з протидії майбутнім загрозам.

Як повідомляв Главред, в ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки по території України з використанням дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131.

Пуски ударних безпілотників здійснювалися зі східного узбережжя Азовського моря. За попередніми даними, противник застосував 24 "шШахеда". Всі 24 ворожі повітряні цілі були знищені.

Також повідомлялося, що Росія вранці в четвер, 26 січня, масово вдарила по Україні ракетами. У Вінницькій та Одеській областях були попадання. Також "приліт" зафіксували у Дніпровському районі Києва.

Голова Вінницької обласної Військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що у Вінницькій області був "приліт", обійшлося без постраждалих.

В Одесі в результаті ударів пошкоджено два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, заявив начальник Одеської районної Військової адміністрації Юрій Крук.

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