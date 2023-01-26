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Зеленський відмовився від діалогу з Путіним: Кремль в істериці вибухнув порцією звинувачень

26 січня 2023, 12:14
У директорській Путіна звинуватили президента Володимира Зеленського в тому, що нібито саме він "готувався до війни" з Росією, яка напала на Україну.
Пєсков, Зеленський
Пєсков у руслі пропаганди Кремля звинуватив Зеленського у нібито "невиконанні Мінських угод" / Колаж УНІАН, Офіс президента

Кремлівський спікер Дмитро Пєсков звинуватив президента Володимира Зеленського у тому, що він, мовляв, "готувався воювати" з агресором РФ. Мовляв, Зеленський "не вирішив проблему Донбасу" і "не збирався виконувати" Мінські угоди. Тому директор Росії Володимир Путін нібито не хоче вести перемовини із Зеленським.

Як повідомляє РБК, рупор Кремля вибухнув звинуваченнями на адресу Зеленського - за версією, Москви, нібито це він "готувався до війни", а не Росія, яка напала на Україну ще у 2014 році, а у лютому 2022 року розв'язала повномасштабну війну.

При цьому Пєсков також звинуватив президента України в, мовляв, "невиконанні домовленостей" щодо врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі.

Більш того, як вважають в Кремлі, за такої логіки, Зеленський давно "перестав бути можливим опонентом для президента Путіна". Водночас представник АП РФ не уточнив, чому в такій ситуації Путін постійно просить в України перемовин.

"Ми знаємо, з якими обіцянками Зеленський обирався президентом, їх зовсім неважко згадати самим і нагадати тим виборцям, які за нього голосували на Україні. Він не вирішив проблему Донбасу, він не виконав Мінські домовленості, більше того, як з'ясувалося, він не збирався їх виконувати, він готувався до війни. Тому, скажімо так, він сам давно перестав бути можливим опонентом для президента Путіна", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сказав, що не зацікавлений у перемовинах з директором країни-окупанта Росії Володимиром Путіним.

Український гарант уточнив: Путін для нього – ніхто. Зеленський не знає, хто насправді приймає рішення в Москві.

Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що глава Кремля Володимир Путін кидає всі ресурси і готується до затяжної війни.

Однак зниження рівня підтримки України з боку Заходу не буде.

Дивіться відео ТСН - у ГУР зробили прогноз про вирішальний етап у війні РФ проти України

Загроза наступу Росії на Україну:

Володимир Зеленський Володимир Путін Дмитро Пєсков війна Росії та України
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