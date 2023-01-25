'Той самий хлопець, коли нам було по 17 років': Зеленська зворушливо привітала чоловіка із 45-річчям

Перша леді Олена Зеленська розповіла, як останній рік вплинув на главу України.

Олена Зеленська привітала чоловіка з днем народження / Фото instagram.com/olenazelenska_official

Перша леді Олена Зеленська публічно привітала чоловіка з днем народження. Сьогодні, 25 січня, президенту України Володимиру Зеленському виповнюється 45 років.

Зеленська розповіла, як останній рік вплинув на главу України.

"Мене часто запитують, як ти змінився за цей рік. І я завжди відповідаю: не змінився. Він той самий. Той самий хлопець, якого я зустріла, коли нам було по сімнадцять", - написала перша леді в Instagram.

Але все ж таки в поведінці чоловіка з'явилася одна відмінність.

"Ти набагато менше посміхаєшся зараз. Наприклад, як на цьому фото... Я бажаю тобі більше причин для посмішки. І ти знаєш, що для цього потрібно. Ми всі знаємо. Впертості у тебе вистачить. Головне - щоб вистачило здоров'я. Будь здоровий, будь ласка! Я хочу завжди посміхатися разом з тобою. Подаруй мені цю можливість!" - додала вона.

Зазначимо, Володимир Зеленський є наймолодшим главою держави. Він народився в 1978 році в Кривому Розі Дніпропетровської області.

Нагадаємо, минулого року Володимир Зеленський попросив друзів і колег не витрачати гроші на подарунки, а замість цього привітати його, перерахувавши кошти на благодійність.

Перша леді Олена Зеленська зворушливо і ніжно привітала чоловіка зі святом. В Instagram вона написала, що з чоловіком їй безпечно, затишно, ніколи не спокійно, але завжди цікаво.

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