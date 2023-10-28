"Втрати ворога зростають": генерал ЗСУ назвав напрямок наступу Сили оборони

Втрати російських окупантів на Таврійському напрямку знову почали зростати і протягом доби склали 529 осіб, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСГВ) "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.
"Загальні втрати ворога склали 529 осіб. 1 окупант здався в полон. Знищено 36 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 7 танків, 9 ББМ, 1 артилерійська система, 11 БпЛА, 1 одиниця спеціальної техніки, 1 зенітний ракетний комплекс "ТОР", а також склад боєприпасів ворога", - написав він у Telegram.
Підрозділи ракетних військ і артилерії зі складу ОСГВ "Таврія" протягом доби виконали 1256 вогневих завдань.
Український генерал уточнив, що триває наступальна операція Сил оборони на Мелітопольському напрямку.
Ворог завдав 4 авіаційних удари, провів 47 бойових зіткнень та здійснив 1014 артобстрілів.
Ситуація на фронті
Раніше повідомлялося. що в Авдіївці РФ зазнала найбільших втрат за 2023 рік. Характер військових операцій Росії залишається таким самим, яким і був на початку повномасштабної війни проти України, зазначили у розвідці Великої Британії.
Нагадаємо, раніше ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ Олексій Гетьман розповів, чи чекають наземні операції як з боку ЗСУ, так і з боку військ РФ. Також Експерт спрогнозував, чи буде РФ застосовувати тактику енергетичного терору. Майор ВСУ розкрив плани Росії до 1 січня.
ЗСУ "поклали" близько 4 тисяч окупантів під час наступу на Авдіївку, сказав міністр оборони Рустем Умеров. Такі дані він навів станом на 28 жовтня.
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