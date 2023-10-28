УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Втрати ворога зростають": генерал ЗСУ назвав напрямок наступу Сили оборони

Олексій Тесля
28 жовтня 2023, 20:43
Підрозділи ракетних військ і артилерії зі складу ОСГВ "Таврія" протягом доби виконали 1256 вогневих завдань.
всу
ЗСУ йдуть вперед / Колаж: Главред, Фото: Facebook / 80brigade

Втрати російських окупантів на Таврійському напрямку знову почали зростати і протягом доби склали 529 осіб, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСГВ) "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"Загальні втрати ворога склали 529 осіб. 1 окупант здався в полон. Знищено 36 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 7 танків, 9 ББМ, 1 артилерійська система, 11 БпЛА, 1 одиниця спеціальної техніки, 1 зенітний ракетний комплекс "ТОР", а також склад боєприпасів ворога", - написав він у Telegram.

Підрозділи ракетних військ і артилерії зі складу ОСГВ "Таврія" протягом доби виконали 1256 вогневих завдань.

відео дня

Український генерал уточнив, що триває наступальна операція Сил оборони на Мелітопольському напрямку.

Ворог завдав 4 авіаційних удари, провів 47 бойових зіткнень та здійснив 1014 артобстрілів.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося. що в Авдіївці РФ зазнала найбільших втрат за 2023 рік. Характер військових операцій Росії залишається таким самим, яким і був на початку повномасштабної війни проти України, зазначили у розвідці Великої Британії.

Нагадаємо, раніше ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ Олексій Гетьман розповів, чи чекають наземні операції як з боку ЗСУ, так і з боку військ РФ. Також Експерт спрогнозував, чи буде РФ застосовувати тактику енергетичного терору. Майор ВСУ розкрив плани Росії до 1 січня.

ЗСУ "поклали" близько 4 тисяч окупантів під час наступу на Авдіївку, сказав міністр оборони Рустем Умеров. Такі дані він навів станом на 28 жовтня.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
ЗСУ новини Мелітополя війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Втрати ворога зростають": генерал ЗСУ назвав напрямок наступу Сили оборони

"Втрати ворога зростають": генерал ЗСУ назвав напрямок наступу Сили оборони

20:43 Україна
Спалювали окупантів разом з технікою: ЗСУ вийшли на нові рубежі під Лиманом

Спалювали окупантів разом з технікою: ЗСУ вийшли на нові рубежі під Лиманом

19:55 Україна
Штормовий вітер та підтоплення: в Україні бушуватиме негода

Штормовий вітер та підтоплення: в Україні бушуватиме негода

19:30 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

21:11

Як в ніч на 29 жовтня залучити велику удачу: прикмети під час переведення годинників

21:04

Цвіль і бруд розчинятися на очах: як почистити резинку в пральній машині, 3 народні способи

20:43

"Втрати ворога зростають": генерал ЗСУ назвав напрямок наступу Сили оборони

20:17

"Захід виростив монстра": Лавров зробив очманілу заяву про Зеленського

19:55

Спалювали окупантів разом з технікою: ЗСУ вийшли на нові рубежі під Лиманом

Війна триватиме весь 2024 рік, Україна переможе, а ЗСУ можуть зайти до Росії – ГетьманВійна триватиме весь 2024 рік, Україна переможе, а ЗСУ можуть зайти до Росії – Гетьман
19:30

Штормовий вітер та підтоплення: в Україні бушуватиме негода

18:47

"Прибрати Путіна дуже просто": генерал СБУ Ягун пояснив, в чому проблема КремляВідео

18:43

"Перед Кремлем стоїть примітивне завдання": Подоляк розповів, чого добивається РФ

17:57

Чому у котів сухий ніс: як зрозуміти, що у тварини температура

Реклама
17:54

РФ стягнула 100-тисячні резерви й націлилася на захоплення ключового міста України

17:54

Хто стане біля керма Росії, якщо Путіна не буде: експерт назвав наступника

17:15

Божевільна головоломка для справжніх геніїв: треба за 30 секунд знайти 5 кішок

17:04

У Литві висміяли Захарову з її погрозами та натякнули на трибунал для Путіна

16:12

Поразка у війні і крах режиму Путіна: Ейдман зробив прогноз

15:54

"Ми не можемо більше чекати": прем'єр Болгарії жорстко проїхався по Угорщині та Сербії

15:53

Любовний гороскоп на тиждень 30 жовтня - 5 листопада: Раку - порада, Льву - проблеми

15:51

Окупанти заходять з флангів: Авдіївка опинилася під загрозою оточення — Bild

15:11

"Союзник" РФ та країна ОДКБ бере участь у перемовинах щодо формули Зеленського

14:48

"Відчують блекаут": Жданов розповів про жорсткі атаки по енергосистемі Росії

14:45

Потужний удар ЗСУ: на півдні "покришили" півтисячі окупантів разом з технікою

Реклама
14:42

У боях за Україну загинув музикант відомого українського рок-гурту

14:40

Гороскоп Таро на тиждень 30 жовтня - 5 листопада: Стрільцю - труднощі, Раку - помилки

14:09

В Україні через негоду в половині областей проблеми зі світлом - подробиці

13:57

Від мене більше користі: Єфросиніна розповіла, за що вибачається перед своїм чоловіком

13:54

"Не помер, а озброєний та небезпечний": соціолог назвав справжні причини чуток про смерть Путіна

13:40

"Хочуть захопити усі райони двох областей": майор ЗСУ розкрив плани Росії до 1 січняВідео

13:30

Гороскоп на завтра 29 жовтня 2023: Стрільцю - успіх, Раку - труднощі

13:16

Пузата Собчак станцювала кострубатий танець в леопардовому платті

13:15

"Ми не можемо зараз вийти на кордони 1991 року": військовий дав невтішний прогноз

13:13

Розвідка Британії - про Авдіївку: РФ зазнала найбільших втрат за 2023 рік

12:56

Кульгавий і клишоногий Кіркоров насилу ходить: момент потрапив на відео

12:55

Від нього точно ніхто не відмовиться: рецепт закусочного торта Чоловічий каприз на новорічні свята

12:46

Ураган у Києві вбив двох людей: всі подробиці негоди в столиці

12:42

Як часто потрібно міняти постільну білизну, щоб вберегти оселю від шкідників

12:35

Саша з "Холостяка" збільшила груди і показала фото

12:29

Добитися незалежності від Москви: у батальйоні ЗСУ "Сибір" розповіли про цілі

12:21

Гороскоп на тиждень з 30 жовтня до 5 листопада: Овну - підвищення на роботі, Близнюку - погані новини

12:00

Смерть Путіна не зможуть приховувати довше доби, чутки розпускають спецслужби - ЕйдманЕксклюзив

11:49

Колишній чоловік Лорак відправився до Туреччини вигулювати дорослу дочку

11:45

5 пунктів формули миру Зеленського: на Мальті стартували нові перемовини без РФ

Реклама
11:26

Місячний календар 29 жовтня 2023: чудовий день для прибирання та шлюбу

11:25

Ураган у Києві наробив біди: є жертва та постраждалі

11:12

LOBODA показала пікантний бюст і здивувала новою україномовною піснеюВідео

10:57

ЗСУ "поклали" близько 4 тисяч окупантів під час наступу на Авдіївку - Умєров

10:48

"Київ - погода жесть": у столиці оголошено штормове попередження через ураганний вітерВідео

10:35

Чи варто чекати стрибків курсу долара і зростання цін на продукти: прогнози експертівЕксклюзив

10:16

Жива, але не здорова: актриса Тишкевич вийшла на зв'язок

10:08

"Може бути дуже небезпечно": у ЗСУ розповіли, що відбувається на лівобережжі Херсонщини

09:59

Справжній осінній десерт: пишна гарбузово-сирна запіканка, яка нічим не поступається чізкейку

09:54

Майор ЗСУ розкрив, чи можливий повторний наступ РФ на Харків: пояснив ризики

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти