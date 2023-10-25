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"Кремль віддав наказ": експерт попередив про нову загрозу на Донбасі

Юрій Берендій
25 жовтня 2023, 14:21
Кремль видав наказ російській армії до кінця року захопити Донецьку та Луганську області. Експерт розкрив деталі штурму Авдіївки та наслідки для ворога.
'Кремль віддав наказ': експерт попередив про нову загрозу на Донбасі
Експерт попередив про нову загрозу для Сил оборони / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Очікувати, що російська армія невдовзі оцінить свої втрати та припинить наступ на Авдіївку, передчасно. Кремль видав політичний наказ завершити досягнення адміністративних меж Донецької області до кінця поточного року, тому противник і надалі буде намагатися проводити відчайдушні штурмові дії.

По це в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав військовий експерт Сергій Грабський. Коментуючи ситуацію навколо Авдіївки та спроби росіянами захопити місто, експерт відзначив, що тут справа не в військовій стратегії, а в політичних мотивах.

"Вони можуть вести бойові дії до останнього солдата. Але, як ми переконалися, останні солдати в них навряд чи скоро прийдуть, у них є ресурси. Тому очікувати, що противник незабаром оцінить свої втрати і зупинить наступ, буде поки що передчасно. Тим більше, що є політичне рішення, наказ Кремля завершити вихід на кордони Донецької області до кінця цього року. І щонайменше до кінця року ворог намагатиметься проводити такі відчайдушні штурмові дії", — сказав Грабський.

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Також експерт підкреслив важливість цього міста зі стратегічного боку, оскільки українські оборонці утримують його з 2014 року.

"На Авдіївському напрямку противник, починаючи з 24 лютого 2022 року, не просунувся серйозно, а обійшов це місто. Це підкреслює величезне значення Авдіївки. І тут я можу назвати тільки ту історичну назву, яку ми згадували ще у 2014-2016 роках, — Ясинуватська розв’язка. Достатньо подивитися на карту, і ми побачимо, що Авдіївка є ключем до всіх комунікацій, які йдуть до Донецька і з нього", — пояснив гість ефіру.

За словами експерта, вирівнювання лінії фронту на цьому напрямку може призвести до скорочення цієї фронтової ділянки. Також, ця ситуація може створити передумови для майбутнього наступу в напрямку на Покровськ, що, в свою чергу, веде до Дніпропетровської області.

Грабський додає, що таким чином, ворог має намір виконати надані йому політичні завдання

"Скільки людей противник там покладе, ніхто не скаже, тому що це виходить за рамки військового аналізу. Це вже щось у царині політики і то, не зовсім зрозуміло", — резюмував експерт.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, офіцер 59-ої Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, відзначив, що противники спробували встановити свій прапор на териконі біля Авдіївки, але були знищені Збройними силами України.

Також, російські війська за неповні два тижні з 10 по 20 жовтня "утилізували" понад 109 одиниць власної техніки у регулярних штурмах українських позицій під Авдіївкою. На супутникових знімках, опублікованих і досліджених OSINT-спільнотою Tatarigami UA у Twitter (Х), видно розгромлені колони російської техніки.

Водночас, військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вказує, що військова тактика, яку застосовують російські окупанти в районі Авдіївки, не є правильною або стратегічно виправданою. Спроби оточити нашу оборону та рухатися далі на захід, зменшуючи "кліщі". А чим вони стають тоншими і довшими, тим простіше їх відсікати.

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війна в Україні Авдіївка війна на Донбасі
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