Потужний удар ЗСУ: на півдні "покришили" півтисячі окупантів разом з технікою

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби на Таврійському напрямку виконали 1256 вогневих завдань.

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ЗСУ знищують ворога / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

На Таврійському напрямку українські військові за добу знищили 529 російських окупантів, а ще одного взяли в полон.

Разом з тим загарбники РФ завдали 4 авіаудари, провели 47 бойових зіткнень, а також здійснили 1014 артобстрілів, повідомляється на Facebook-сторінці об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.

Підкреслюється, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку окупанти не залишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогові значних втрат.

відео дня

У районах Степового, Авдіївки, Первомайського Донецької області наші воїни відбили 15 атак терористів.

Водночас ворог намагався вести штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. ЗСУ там відбили понад 20 ворожих атак.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили всі атаки ворога неподалік Водяного, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти намагалися відновити втрачене становище на північний захід від Вербового Запорізької області.

У свою чергу підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби виконали 1256 вогневих завдань.

Українські захисники знищили військову техніку РФ:

7 танків;

9 ББМ;

1 артилерійська система;

11 БпЛА;

1 одиниця спеціальної техніки;

1 зенітний ракетний комплекс "ТОР".

1 склад боєприпасів ворога.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося. що в Авдіївці РФ зазнала найбільших втрат за 2023 рік. Характер військових операцій Росії залишається таким самим, яким і був на початку повномасштабної війни проти України, зазначили у розвідці Великої Британії.

Нагадаємо, раніше ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ Олексій Гетьман розповів, чи чекають наземні операції як з боку ЗСУ, так і з боку військ РФ. Також Експерт спрогнозував, чи буде РФ застосовувати тактику енергетичного терору. Майор ВСУ розкрив плани Росії до 1 січня.

ЗСУ "поклали" близько 4 тисяч окупантів під час наступу на Авдіївку, сказав міністр оборони Рустем Умеров. Такі дані він навів станом на 28 жовтня.

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