Логістика РФ буде зруйнована: на Донбасі "втомився" важливий для росіян міст

Міст між Горлівкою та Ясинуватою окупанти використовували для перекидання військових та техніки.

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Міст між Горлівкою та Ясинуватою зруйнований / Фото: Telegram

На трасі між окупованими Горлівкою та Ясинуватою в Донецькій області зруйнований міст, який російські окупанти використовували для того, щоб швидко переміщатися з Горлівки в окупований Донецьк.

"Мер" Ясинуватої Дмитро Шевченко закликав місцевих жителів коригувати свої маршрути пересування. Він звинуватив в ударі по мосту ЗСУ, пише Telegram-канал Новини Донбасу.

Українська сторона офіційно подію не коментувала.

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"Міст використовували російські сили для перекидання військових і техніки. Тож, руйнування переправи вдарить по їхний логістиці в цьому районі", - йдеться в повідомленні.

Кадри зруйнованого мосту публікують у Мережі. На кадрах видно, що міст повністю зруйнований.

Дивіться відео - Так зараз виглядає міст між окупованими Горлівкою та Ясинуватою:

Міст між Горлівкою та Ясинуватою окупанти використовували як короткий маршрут для відносно швидкого проїзду з тимчасово окупованої Горлівки до окупованого Донецька. Крім того, Ясинувата розташована поблизу Авдіївки, де окупанти посилили атаки останніми днями.

Як повідомляв Главред, Авдіївка пережила найбільший наступ російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ. Українські війська відбили атаки і зуміли утримати всі свої позиції. Бої біля Авдіївки не вщухають вже третю добу. Ситуація вранці 12 жовтня напружена, але її контролюють сили оборони України. Окупанти не припиняють обстріли міста та околиць, а також позиції ЗСУ.

Раніше повідомлялося про те, що РФ стягнула ударний кулак і пішла на штурм великого українського міста - Авдіївки. Ворог намагається пробити оборону ЗСУ. РФ використовує артилерію, авіацію та ракети для ударів по селах і Авдіївці.

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