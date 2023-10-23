Втрати колосальні: екскомандир "Азову" розповів про ситуацію в районі Бахмуту

Росія стирає свої підрозділи на Бахмутському напрямку, однак їй не вдається досягти успіху. Сили оборони України продожують бої на південь від Бахмуту.

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Екскомандир "Азову" розповів про ситуацію в районі Бахмуту / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, Генштаб ЗСУ

Бої на Бахмутському напрямку тривають вдень і вночі. Окупанти постійно отримують провізію та підкріплення для поновлення наступу. Про це заявив екскомандир полку "Азов", заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін в ефірі телемарафону.

"Не дивлячись на те, що в нещодавніх боях ворог зазнав дуже суттєвих втрат, тим не менше станом на сьогодні є намагання ворога хоч і локально, але атакувати. Пов'язано це з тим, що їм постійно підвозять підкріплення. В першу чергу, у вигляді особового складу та техніки. Успіху вони не мають. Але не дивлячись на свої втрати, спроби атак на наші позиції теж є", – каже Жорін.

За словами військового, російська сторона "перемелює" деякі військові підрозділи та замінює їх іншими. Для них ця практика є повністю нормальною. За словами військового, втрати, які РФ зазнає, не є вирішальним фактором у вимірі війни.

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"Безпосередньо навпроти нас зараз найбільш ефективними є підрозділи десантників, яких сюди перекинули. Саме вони намагають атакувати. Йдеться про південь від Бахмута, де ворог зазнав суттєвих втрат і втратив стратегічні точки", – додав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади.

Наступ на Бахмут

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, окупаційні війська країни-агресорки Росії продовжують активні контратаки на флангах міста Бахмут, намагаючись поліпшити своє тактичне положення. Про це розповів начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашніков.

Водночас, за словами керівника пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Іллі Євлаша, на Бахмутському напрямку російські окупанти зараз укріплюють свої позиції і перебувають в обороні. Тому ініціатива дійсно належить українським військовим. В цьой же час, Силам оборони України вдалось просунутись на 100-300 метрів на кількох напрямках.

Також, на одному із флангів Бахмутського напрямку українські прикордонники знищили групу російських штурмовиків. Про успішні дії захисників України йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

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