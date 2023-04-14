"Постійно знищувати окупантів": Зеленський поставив завдання контрштурмової роботи

Президент провів нараду з головою СБУ та з керівником ГУР.

https://glavred.net/ukraine/postoyanno-unichtozhat-okkupantov-zelenskiy-postavil-zadachu-kontrshturmovoy-raboty-10463572.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський / колаж фото Офіс президента, 24 ОМБр імені короля Данила

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю наради з головою СБУ Василем Малюком та головою Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим і поставив їм завдання "постійного знищення окупантів"

"Протягом дня був на зв'язку з військовими, провів нараду з головою Служби безпеки України Малюком, провів нараду з керівником ГУР Будановим. Ключове - це постійне знищення окупантів, це "мінусування" їх логістики і будь-якого потенціалу на окупованих територіях, це підготовка наших активних дій, це контрштурмова робота", - сказав він в відеозверненні у п'ятницю.

"Я дякую всім нашим воїнам, які це забезпечують, які пам'ятають, що за кожен російський удар по наших містах і селах, по наших позиціях, за кожне вбивство українців окупант повинен нести свої максимально відчутні втрати", — заявив президент.

відео дня

Підготовка контрнаступу ВСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

Більше новин: