"Постійно знищувати окупантів": Зеленський поставив завдання контрштурмової роботи

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю наради з головою СБУ Василем Малюком та головою Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим і поставив їм завдання "постійного знищення окупантів"
"Протягом дня був на зв'язку з військовими, провів нараду з головою Служби безпеки України Малюком, провів нараду з керівником ГУР Будановим. Ключове - це постійне знищення окупантів, це "мінусування" їх логістики і будь-якого потенціалу на окупованих територіях, це підготовка наших активних дій, це контрштурмова робота", - сказав він в відеозверненні у п'ятницю.
"Я дякую всім нашим воїнам, які це забезпечують, які пам'ятають, що за кожен російський удар по наших містах і селах, по наших позиціях, за кожне вбивство українців окупант повинен нести свої максимально відчутні втрати", — заявив президент.
Підготовка контрнаступу ВСУ
Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.
Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".
Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.
Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.
Більше новин: