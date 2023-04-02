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Посол України жорстко відповів на лицемірну пропозицію Лукашенка щодо "перемир'я"

2 квітня 2023, 08:29
Мінськ сприяв вторгненню військ РФ і нанесенню по території України ракетно-бомбових ударів з території Білорусі.
Лукашенко, Україна
Ігор Кизим відповів Олександру Лукашенку / Колаж фото УНІАН

У посланні Олександра Лукашенка білоруському народу і парламенту від 31 березня немає ніяких раціональних пояснень, навіщо Білорусь вплуталася у війну проти України на боці РФ, заявив посол України в Білорусі Ігор Кизим.

"Що ж зробила Україна і її народ білорусам і керівництву Білорусі, яке чомусь вирішило, що знає, "як краще" для українців і підтримало РФ? Саме білорусам і суверенній білоруській державі. Тому що російський інтерес, який вже не один рік захищає білоруське керівництво, тут очевидний", - написав він в Facebook.

Він відкинув тези про те, що Україна нібито почала недружні кроки, ввівши санкції, тому що це "відповідь за сприяння вторгненню російських військ і нанесення по території України ракетно-бомбових ударів з території Білорусі".

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Кизим зазначив, що товарообіг між Україною і Білоруссю зростав, поки Путін не вирішив відкрито напасти на Україну, залучаючи РБ. До того ж Білорусь втратила можливість претендувати на роль посередника і бути майданчиком для переговорів, що було одним із сильних "козирів" Лукашенка до 24 лютого 2022 року.

Посол зазначає відсутність логіки в промові Лукашенка: "Знову озвучено, що Білорусь не збирається ні на кого нападати, але якщо хтось хоч ногою ступить на її територію, то "відповідь буде страшна" і, очевидно, що разом (за підтримки) з Росією. Питання: чому Білорусь вважає правильним захищати свою землю "до останнього" у разі агресії проти неї, а українці повинні погодитися віддати свої землі російським завойовникам (це одна з умов Кремля припинити війну) і відмовитися від підтримки своїх партнерів у відбитті російської агресії? Адже в посланні як докір прозвучали слова про те, що Україна в 2014 році віддала "зеленим чоловічкам" Крим без пострілу. Де, як то кажуть, логіка?".

Він підкреслив, що українці хочуть миру сильніше за всіх інших. "Але ми, на відміну від російських загарбників, звільняємо свої тимчасово окуповані території. Ми знаємо, за що ми боремося і як перемогти в цій війні. Звідси і мотивація наших військових. А для росіян це - захоплення чужих територій, знищення там всього українського, знущання і вбивства цивільних, мародерство та інші злочини, порівнянні зі злочинами нацистів під час Другої світової війни, і дивує небажання білоруського військово-політичного керівництва навіть через рік після початку так званої "СВО" побачити цю очевидну істину і зрозуміти, кого воно підтримує", – підкреслив посол.

Він додав, що план мирного врегулювання вже існує і це "формула миру", яку Київ представив ще восени 2022 року.

Що Лукашенко говорив про "перемир'я"

Нагадаємо, 31 березня диктатор Білорусі Олександр Лукашенко під час послання до Національних зборів запропонував Україні і Росії зупинити бойові дії і оголосити "перемир'я".

Раніше Лукашенко образливо висловився на адресу президента України Володимира Зеленського після того, як на території РБ на аеродромі Мачулищі сталися вибухи, в результаті яких був пошкоджений військовий літак російських окупантів А-50.

Крім того, він назвав вибух, мовляв, "диверсією СБУ і ЦРУ".

Примітно, що сам Лукашенко нічого не сказав про надання території Білорусі країні-агресору Росії для нападу на Україну і запуску звідти ракет по українській військовій і цивільній інфраструктурі.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк пояснив Лукашенку, що вибух влаштували білоруські партизани. Він закликав Лукашенка розібратися, в чому відмінність "партизан" від "диверсантів".

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