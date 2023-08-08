Наслідки могли бути гіршими: поранених через обстріл Покровська вже 81, загинули - 7

РФ здійснила два удари "Іскандерами". Першою метою окупантів були цивільні, другою - служби, які приїхали рятувати постраждалих.

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Ракетний удар по Покровську забрав життя 7 осіб / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по центру Покровська перевищила 80 осіб. Також відомо, що семеро людей загинули. Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Станом на 11:00 вівторка, 7 осіб загинули (п'ятеро цивільних, рятувальник і військовий); 81 людина поранена (39 цивільних, серед яких двоє дітей - 2006 і 2012 року народження; 31 поліцейський, 7 працівників ДСНС і 4 військових).

Внаслідок ракетного удару російської окупаційної армії зафіксовано пошкодження 12 багатоповерхівок; будівель готелю, прокуратури, Пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів.

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Кириленко нагадав що РФ здійснила два удари "Іскандерами" - о 19:15 та 19:52 у понеділок, 7 серпня. За його словами, першою метою ракетного удару було вбивство цивільних, а повторна атака була здійснена саме по службах, які працювали над ліквідацією наслідків.

Серед "важких" поранених - поліцейський та працівник ДСНС. За їхнє життя борються медики.

Кириленко пояснив в ефірі Радіо Свобода, що це звичайна тактика РФ: завдати першого удару по цивільних, а другого – по службах, що приїжджають на місце.

Перед другою атакою російських окупантів людей розосередили.

"Якби було скупчення людей і буквально за десять хвилин не вжито додаткових заходів, то наслідки були б набагато гіршими", – сказав Кириленко.

Він додав, що існує "відпрацьований алгоритм" – залежно від категорії обстрілів виїжджати на місце через певний проміжок часу.

"Але в даному випадку було влучання в житловий багатоквартирний будинок, де під завалами могли перебувати люди. Тому одразу ж і слідчо-оперативна група, і ДСНС, працівники військової адміністрації виїхали на місце для того, щоб проводити рятувальну операцію", – сказав Кириленко.

Коли стало відомо про загрозу повторного обстрілу, оточена територія була евакуйована.

"І в той короткий проміжок часу це все відбувалося фактично у мене на очах, вдалося врятувати такими заходами велику кількість людей", – сказав керівник ОВА.

Ракетний обстріл Покровська

Увечері 7 серпня російські окупанти завдали двох ракетних ударів по місту Покровськ Донецької області. Спочатку вдарили у житловий будинок, приблизно через 40 хвилин друга ракета впала поблизу.

За попередніми даними, РФ атакувала Покровськ ракетами Іскандер.

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