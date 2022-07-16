Окупанти атакували "Іскандерами" Покровськ і повністю знищили село: багато загиблих

Війна в Україні / Нацполіція

Під час ракетної атаки 16 липня по Покровську Донецької області російські війська двічі вдарили по мирних жителях"Іскандерами-М".

Як повідомили в Нацполіції України, пошкоджено не менше 27 будинків. Є загиблі і поранені.

"Ворог двічі вдарив по мирних жителях балістичною ракетою "Іскандер-М". Пошкоджено щонайменше 27 будинків. Є загиблі і поранені", – йдеться в повідомленні.

Військовий злочин документують додаткові слідчо-оперативні групи.

"Поліцейські перевіряють територію і будинки місцевих жителів на наявність постраждалих. Рятувальники локалізують пожежу, яка сталася в результаті обстрілу. В даний час точна кількість жертв встановлюється. Зруйновані цивільні об'єкти та житловий сектор", - повідомили правоохоронці.

Відкрито кримінальні провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Поліцейські також закликали жителів Донецької області евакуюватися на більш безпечні території.

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Війна Росії проти України

Глава Міноборони Олексій Резніков 10 липня заявив, що президент Зеленський поставив ЗСУ завдання звільнити захоплені РФ південні регіони України. Сили української оборони накопичують озброєння для досягнення такої мети.

Глава держави Володимир Зеленський 11 липня сказав, що головним завданням України є звільнення всіх своїх територій. За його словами, такий пріоритет повинен бути і для всіх українських громадян.

Керівник Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що ЗСУ можуть звільнити всі свої землі в тому випадку, якщо захід надасть військам достатню кількість важкої зброї. Окупанти можуть захопити Донбас, після чого армія України перейде в контрнаступ. У відповідь кроком Путіна може стати оголошення загальної мобілізації в Росії.

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