'Росіяни взяли паузу': у ЗСУ розкрили тактику окупантів щодо масованих обстрілів

Зараз жодного ракетоносія на службі немає, скоріш за все, вони переспоряджаються, вважає Гуменюк.

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Гуменюк розповіла про обстріли України / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, t.me/V_Zelenskiy_official

Ворог не може підтягнути ресурси і знижує кількість обстрілів, повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

"Потужно відстрілявшись, ворог, як правило, бере паузу. Якщо згадувати масовані ракетні удари, як правило, витримує паузу. Але тут треба теж бути напоготові і розуміти, що ворог час від часу тактику змінює. Цілком ймовірно, що вони можуть застосовувати точкові поодинокі удари. Це не залякування, це попередження, щоб люди не розслаблялися", - наголошує Гуменюк під час телемарафону "Єдині новини".

За її словами, зараз жодного ракетоносія на службі немає, скоріш за все, вони переспоряджаються і їм потрібен певний час для того, щоб злагодити свої дії з авіацією.

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"Пару днів ми можемо говорити про те, що вони можуть використовувати або балістичні загрози, або будь-які способи атак прифронтових територій. Ракетний і дроновий терор наразі на певній паузі. Хоча може їм буде потрібно і менше часу, ніж пару днів", - додала речниця.

Дивіться відео про прогнози повторних атак Росії від Наталії Гуменюк:

Загроза російських атак

Нагадаємо, що Росія збирає сили для атак інфраструктури та прибережної зони України. Армія України продовжує успішно працювати артилерією по вогневих позиціях російських окупаційних військ, сказала речниця ОК Південь Наталія Гуменюк.

Країна-агресорка Росія підтягує авіацію і може готуватися до нових атак на Україну. Агресорка Росія збирає розвідувальні дані, починає підтягувати стратегічну авіацію і готується до деяких маневрів.

Гуменюк розповіла про великі проблеми армії Путіна. За словами речниці ОК "Південь", "велика вода" розкидала російські мінні загородження, які окупанти намостили вздовж лівого берега.

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