"Послання Путіну": у Зеленського відповіли на заяву президента Індонезії

Напередодні глава Індонезії побував у Києві, а сьогодні вирушив до Москви.
Якби президент України Володимир Зеленський хотів би звернутися до глави Кремля Володимира Путіна, то зробив би це публічно.
Прес-секретар українського президента Сергій Нікіфоров такою заявою відреагував на слова президента Індонезії Джоко Відодо про нібито передачу Путіну послання від Зеленського, зміст якого той відмовився розкрити.
"Що стосується будь-яких послань, то президент України, якщо хоче до когось звернутися, робить це публічно у своїх щоденних зверненнях", - сказав прес-секретар глави держави, передає РБК-Україна.
Напередодні глава Індонезії побував у Києві, а сьогодні вирушив до Москви. Як розповів Нікіфоров, головною темою зустрічі Відодо із Зеленським було блокування українських портів російським флотом.
"Індонезія - один з найбільших імпортерів пшениці з України... Росія несе повну відповідальність за зрив експорту як в Індонезію, так і в інші регіони світу. І вона ж відповідатиме за продовольчу кризу, яка може утворитися, якщо терміново не розблокувати українські порти. Саме про це Зеленський в деталях розповів Відодо", - зазначив він.
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Саміт G20
Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним в Індонезії на саміті G20.
Зустріч пройде на острові Балі 15-16 листопада. Запрошення брати участь у цьому саміті раніше прийняв і президент України Володимир Зеленський. Тепер згодою відповів Путін, повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков.
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