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Посилення наступу Росії, знищення Су, війська НАТО в Україні: новини 27 лютого

Яна Ставська
27 лютого 2024, 22:23
Що сталося в Україні і світі у вівторок, 27 лютого? Читайте про найважливіше.
Посилення наступу Росії, знищення Су, війська НАТО в Україні: новини 27 лютого
Читайте головні новини за 27 лютого на Главреді / Колаж Главреда. Фото: Телеграм командувача Повітряних сил, ОП, сайт НАТО

Користуючись падінням підтримки з боку Заходу України і дефіцитом боєприпасів у ЗСУ, Росія перехопила стратегічну ініціативу на полі бою.

Водночас українські війська вкотре продемонстрували майстерність і збили черговий ворожий Су над лінією фронту.

Тоді як у НАТО чи не вперше серйозно допустили введення своїх військ на територію України.

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Що відбулося в Україні та світі за добу 27 лютого - читайте на сайті Главред

РФ повернула собі стратегічну ініціативу на полі бою

Російські окупанти повернули собі ініціативу на всьому театрі воєнних дій. До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни. І якщо Україна буде змушена проводити активну оборону по всій лінії фронту у 2024 році, то РФ ще більше перебере на себе стратегічну ініціативу.

ЗСУ знищили ще один ворожий Су-34

Українські військові знищили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Його було збито на східному напрямку. Командувач Повітряних сил Микола Олещук порадив російським окупантам, щоб вони перед кожним вильотом прощалися з рідними, адже кожне їхнє підняття у повітря може стати останнім.

Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Посилення наступу Росії, знищення Су, війська НАТО в Україні: новини 27 лютого
Зеленський прибув до Саудівської Аравії / Фото: @V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 27 лютого, прибув до Саудівської Аравії. Про візит ні українські, ні іноземні ЗМІ не писали. З-поміж тем, які обговорювали сторони, була "формула миру" Зеленського та сприяння обміну полоненими з Росією.

ЗСУ підтвердили відхід від двох населених пунктів

Російські окупанти продовжують просуватися поблизу Авдіївки в Донецькій області. Українські військові були вимушені відійти від населених пунктів Степове та Сєверне. Ворог почав захоплювати ці населені пункти після того, як українські військові вийшли з Ласточкиного.

Операція "Майдан-3"

Комітет з питань розвідки при президентові України заявив, що Росія розраховує на кульмінацію своєї інформаційної спецоперації проти України найближчими тижнями. Зазначається, що до першої половини червня Росії сподівається розхитати ситуацію в країні і завдати Україні військової поразки на сході.

Макрон не виключив відправку військ НАТО в Україну

Під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправку військових країн Заходу в Україну.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все" , - заявив Макрон.

Однак, як зауважив глава МЗС Франції Стефан Сежурне, війська західних країн, які теоретично можуть бути відправлені до України за пропозицією президента Макрона, не будуть залучені до бойових дій.

Байден зустрівся з лідерами Конгресу у Білому домі

У Білому домі пройшла зустріч президента США Джо Байдена з лідерами Конгресу з приводу затримки схвалення законопроєкту з багатомільярдною допомогою Україні. За результатами розмови спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що допомога Україні нібито буде "своєчасною".

Розмовляючи з репортерами, Джонсон назвав зустріч з Байденом "відвертою та чесною". Також політик зазначив, що він наполягав перед Байденом на необхідності плану щодо кордону.

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війна в Україні НАТО Саудівська Аравия Франция Володимир Зеленський Еммануель Макрон війна Росії та України
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